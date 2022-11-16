Stefan Kuntz: Ä°lk 60 dakikadan Ã§ok memnunum

DiyarbakÄ±r Stadyumu'nda Ä°skoÃ§ya Milli TakÄ±mÄ±'nÄ± 2-1 yenen A Milli TakÄ±m'da teknik direktÃ¶r Stefan Kuntz, basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda aÃ§Ä±klamalarda bulundu. Kuntz, "MaÃ§Ä±n ilk 60 dakikasÄ±nda bilhassa taktiksel yÃ¶nden oyuncularÄ±n istek ve arzusu beni Ã§ok memnun etti. Ã–nemli olan burada oyuncularÄ±n Ã¶zgÃ¼venlerini yÃ¼kseltmeleri ve bu sistemde de oynayabileceklerine inanmalarÄ±ydÄ±. 60'ncÄ± dakikadan sonra dÃ¼zeltmek istediÄŸimiz bazÄ± hatalar oldu. Bundan dolayÄ± yine memnunum. TakÄ±m iÃ§i ruhu ve dayanÄ±ÅŸmayÄ± zaten birinci golden sonra gÃ¶rdÃ¼nÃ¼z. TakÄ±m hep beraberdi, tÃ¼m ekip birlikteydi. Bu da yeterli mesaj olmuÅŸtur. Rakibin durumu ve gÃ¼cÃ¼ne gÃ¶re Ã¼Ã§lÃ¼ defans sisteminin avantajlarÄ± var. Hocalar, dÃ¶rtlÃ¼ye nazaran bu avantajlardan faydalanmak istiyor. Bizim buradaki en Ã¶nemli hedefimiz hem dÃ¶rtlÃ¼ hem de Ã¼Ã§lÃ¼ defansÄ± en gÃ¼zel ÅŸekilde oynayabilmek. Muhtemelen Cenk (Ã–zkaÃ§ar) konusunda da bazÄ±larÄ± ÅŸaÅŸÄ±rmÄ±ÅŸ olabilir, neden o pozisyonda onun oynadÄ±ÄŸÄ±yla ilgili. Biz, onlarÄ± Ã§ok sÄ±k takip ediyoruz. Ä°letiÅŸim halinde olduÄŸumuzu zaten sÃ¶ylÃ¼yoruz. Burada, onun sol ayakla o pozisyonda nasÄ±l oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± zaten sizler de gÃ¶rdÃ¼nÃ¼z. Bizler memnunuz" diye konuÅŸtu.

Steve Clarke: TÃ¼rkiye maÃ§a iyi baÅŸladÄ± ve maÃ§Ä±n baÅŸÄ±nda baskÄ±lÄ± oynadÄ±

A Milli Futbol TakÄ±mÄ±'na 2-1 yenilen Ä°skoÃ§ya Milli TakÄ±mÄ±'nda teknik direktÃ¶rÂ Steve Clarke, dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±na katÄ±ldÄ±. Clarke, "UmarÄ±m hem biz hem TÃ¼rkiye Avrupa ÅžampiyonasÄ±'nda yer alÄ±r" dedi.

DiyarbakÄ±r Stadyumu'nda A Milli Futbol TakÄ±mÄ±'na 2-1 yenilen Ä°skoÃ§ya Milli TakÄ±mÄ±'ndaÂ teknik direktÃ¶r Steve Clarke, basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda aÃ§Ä±klamalarda bulundu. Steve Clarke, "UmarÄ±m hem biz hem TÃ¼rkiye Avrupa ÅžampiyonasÄ±'nda yer alÄ±r. Bu iki Ã¼lke de her zaman en Ã¼st dÃ¼zey turnuvalarda yer almayÄ± hak ediyor. TÃ¼rkiye maÃ§a iyi baÅŸladÄ± ve maÃ§Ä±n baÅŸÄ±nda baskÄ±lÄ± oynadÄ±. Ä°lerleyen dakikalarda oyunu dengeledik. Duran toptan bir gol yedik. BÃ¶yle maÃ§larda atÄ±lan ilk gol Ã¶nemlidir. Ondan sonrasÄ±nda ilk golÃ¼ Ã§evirmek zor oluyor. DolayÄ±sÄ±yla TÃ¼rkiye'nin iyi oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyebiliriz. Futbolda yeniden yapÄ±lanan bir Ã¼lke olduk. TÃ¼rkiye'nin Ã§ok kaliteli oyuncularÄ± var. Ä°ki takÄ±mÄ±n da Avrupa ÅžampiyonasÄ±'na katÄ±lmak iÃ§in elinden geleni yapacaÄŸÄ±nÄ±, bunun iÃ§in en iyi ÅŸekilde hazÄ±rlanacaÄŸÄ±nÄ± biliyorum. UmarÄ±m hem biz hem TÃ¼rkiye Avrupa ÅžampiyonasÄ±'nda yer alÄ±r. Bu iki Ã¼lke de her zaman en Ã¼st dÃ¼zey turnuvalarda yer almayÄ± hak ediyor" diye konuÅŸtu.