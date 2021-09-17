Su altı görüntüleme şampiyonları Kaş'ta belirlendi

ANTALYA - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası'nda 5 kategoride ve bireyselde şampiyonlar belli oldu. Altın Palet Sualtı Görüntüleme Video Federasyon Kupası'nı ise Ömer Korkmaz kazandı.



Antalya'nın Kaş ilçesi, 14-16 Eylül tarihleri arasında su altının en iyi fotoğraf ve videolarının çekildiği Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası ve Altın Palet Sualtı Görüntüleme Video Federasyon Kupası etkinliklerine ev sahipliği yaptı. TSSF tarafından düzenlenen Türkiye Şampiyonası ve Federasyon Kupası mücadelelerine 26 yarışmacı, 26 dalış eşi ve 1 serbest dalıcı olmak üzere toplam 53 sporcu katıldı. Kaş sahilindeki Kanyon, Heybeli Ada, Güvercin Ada ve Hidayet Koyu'nda 2 günde 4 ayrı dalış yapıldı. Fotoğrafta 5 ayrı kategoride ve video kategorisinde eşsiz görüntüler çekildi.



SU ALTI FOTOĞRAF YARIŞMASININ TÜRKİYE ŞAMPİYONLARI



Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası'nda çekilen fotoğraflar balık, makro, tema, geniş açı ve modelli geniş açı kategorilerinde değerlendirilerek en iyi fotoğraflar seçildi. Balık ve geniş açı kategorilerinde Hakan Başar, makro kategorisinde Celil Çağlar, tema kategorisinde Eser Paşa, modelli geniş açı kategorisinde Ali Alpkurt Baranok Türkiye şampiyonu oldular. 5 kategoride alınan toplam puanlar sonunda bireysel sıralamada Hakan Başar Türkiye şampiyonu, Celil Çağlar Türkiye ikincisi, Eser Paşa Türkiye üçüncüsü oldu. Takım sıralamasında Ay Işığı Sualtı Sporları Kulübü Türkiye şampiyonu, Aktif Balıkadamlar Spor Kulübü Türkiye ikincisi, Antalya Su altı Sporları Kulübü Türkiye üçüncüsü oldu.



Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası'nda çekilen görüntüleri değerlendiren fotoğraf jüri kurulunda Kerim Sabuncuoğlu başkanlığında; Alptekin Baloğlu, Prof. Dr. Orhan Aytür, Prof. Dr. Osman Ürper, Asım Dumlu, Ufuk Dönmez ve Adnan Sokol yer aldı.



VİDEO FEDERASYON KUPASI'NDA EN İYİLER BELLİ OLDU



Altın Palet Sualtı Görüntüleme Video Federasyon Kupası'nda çekilen videolar, Engin Aygün başkanlığındaki Lutfu Tanrıöver, Sibel Göloğlu, Emre Karakoyunlu, Akın Bağcılar'dan oluşan video jürisi tarafından değerlendirildi. Değerlendirme sonunda Bodrum Sualtı Sporları Kulübü'nden Ömer Korkmaz Federasyon Kupası'na sahip olurken, Karadeniz Dalgıçları Spor Kulübü'nden Ali Şener ikinci, Kuşadası Belediye Spor Kulübü'nden M. Kubilay Akgür üçüncü oldu.



Dün saat 19:30'da Kaş Meydanı'nda düzenlenen törenle Türkiye Şampiyonası ve Federasyon Kupası'nda dereceye giren sporculara madalyaları eserlerin sunumu eşliğinde verildi.



TSSF Başkanı Prof. Dr. Şahin Özen, Türkiye Şampiyonluğunu ve Federasyon Kupası'nı kazanan ve dereceye giren sporcuları kutladığını söyleyerek, "Su altı habitatımız inanılmaz güzelliklerle dolu. Bunu en iyi şekilde belgelemek ve insanlarımıza göstermek için çekilen bu fotoğraf ve videolar gerçekten çok değerli. Katılan tüm sporcu ve spor kulüplerine teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Antalya Valiliği, Antalya Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü, Kaş Kaymakamlığı, Kaş Belediyesi, Kaş Gençlik ve Spor Hizmetleri İlçe Müdürlüğü, organizasyon ekibine ve tüm görevlilere teşekkür ediyorum" dedi.