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Süper Lig'de 24, 25 ve 26. hafta maç programı açıklandı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında 3 Mart'a kadar ara verilen Spor Toto Süper Lig'de 24, 25 ve 26. haftada oynanacak maçların programı belli oldu.

17 Şubat 2023 Cuma 17:36
Süper Lig'de 24, 25 ve 26. hafta maç programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 3 haftalık müsabaka programı şöyle:

24. hafta

3 Mart Cuma:

20.00 Corendon Alanyaspor-Medipol Başakşehir (Kırbıyık Holding)

4 Mart Cumartesi:

13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Trabzonspor-HangiKredi Ümraniyespor (Medical Park)

19.00 Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe (RHG Enertürk Enerji)

5 Mart Pazar:

16.00 Arabam.com Konyaspor-Bitexen Giresunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Vodafone Park)

6 Mart Pazartesi:

20.00 Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

25. hafta

10 Mart Cuma:

20.00 Bitexen Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Çotanak Spor Kompleksi)

11 Mart Cumartesi:

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Nef)

12 Mart Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor (Eryaman)

16.00 Trabzonspor-Adana Demirspor (Medical Park)

19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)

13 Mart Pazartesi:

20.00 İstanbulspor-Demir Grup Sivasspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

26. hafta

17 Mart Cuma:

20.00 Arabam.com Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

18 Mart Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-HangiKredi Ümraniyespor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Adana Demirspor-Fraport TAV Antalyaspor (Stadı belli değil)

19.00 Beşiktaş-İstanbulspor (Vodafone Park)

19 Mart Pazar:

16.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü (Sivas 4 Eylül)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe (Kırbıyık Holding)

Spor Toto Süper Lig'de erteleme maçlarının programı belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de ertelenen maçların oynanacağı tarihler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıkalmaya göre, Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor arasındaki 14. hafta mücadelesi 26 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle ertelenen 23. hafta müsabakalarından Bitexen Giresunspor-Yukatel Kayserispor ve Fenerbahçe-Arabam.com Konyaspor maçı 25 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da, HangiKredi Ümraniyespor-Adana Demirspor karşılaşması ise 26 Şubat Pazar günü saat 16.00'da yapılacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Süper LigFutbolKahramanmaraşDeprem
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