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Süper Lig'de 25. hafta heyecanı başlıyor

Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta mücadelesi, yarın oynanacak Bitexen Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük maçıyla başlayacak.

09 Mart 2023 Perşembe 10:54
Süper Lig'de 25. hafta heyecanı başlıyor
İstanbul

 Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 25. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

Yarın:

20.00 Bitexen Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Çotanak Spor Kompleksi)

11 Mart Cumartesi:

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Nef)

12 Mart Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor (Eryaman)

16.00 Trabzonspor-Adana Demirspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)

13 Mart Pazartesi:

20.00 İstanbulspor-Demir Grup Sivasspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

AA

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig
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