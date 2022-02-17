Süper Lig'de 26. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 26. haftasında görev alacak hakemler belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya görev alacak hakemler şöyle:



YARIN:



20.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa: Ümit Öztürk



20.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: Suat Arslanboğa



19 ŞUBAT CUMARTESİ:



13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Atilla Karaoğlan



16.00 Yukatel Kayserispor-GZT Giresunspor: Ali Palabıyık



19.00 Beşiktaş-Altay: Volkan Bayarslan



20 ŞUBAT PAZAR:



13.30 Gaziantep FK-Adana Demirspor: Kadir Sağlam



16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor: Mert Güzenge



16.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor: Halil Umut Meler



19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor: Yasin Kol



21 ŞUBAT PAZARTESİ:



20.00 Göztepe-Galatasaray: Arda Kardeşler