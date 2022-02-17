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Süper Lig'de 26. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
17 Şubat 2022 Perşembe 15:03
Süper Lig'de 26. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 26. haftasında görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya görev alacak hakemler şöyle:

YARIN:

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa: Ümit Öztürk

20.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: Suat Arslanboğa

19 ŞUBAT CUMARTESİ:

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Atilla Karaoğlan

16.00 Yukatel Kayserispor-GZT Giresunspor: Ali Palabıyık

19.00 Beşiktaş-Altay: Volkan Bayarslan

20 ŞUBAT PAZAR:

13.30 Gaziantep FK-Adana Demirspor: Kadir Sağlam

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor: Mert Güzenge

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor: Halil Umut Meler

19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor: Yasin Kol

21 ŞUBAT PAZARTESİ:

20.00 Göztepe-Galatasaray: Arda Kardeşler

DHA

Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu26.haftanın MaçlarıHakemler
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