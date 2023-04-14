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Süper Lig'de 34 ve 35. haftaların maç programı açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 34 ve 35. haftalarında oynanacak müsabakaların programı belli oldu. Fenerbahçe Trabzonspor maçı 18 Mayıs Perşembe günü oynanacak!

14 Nisan 2023 Cuma 20:29
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Süper Lig'de 34 ve 35. haftaların maç programı açıklandı
İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle 12, 13, 14 ve 15 Mayıs'ta oynanması gereken 34. hafta müsabakalarının tarihleri, 16, 17 ve 18 Mayıs'a alındı.

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki 34. haftanın öne çıkan maçı, 18 Mayıs Perşembe günü yapılacak.

Süper Lig'de 34 ve 35. haftaların maç programı şöyle:

34. hafta

16 Mayıs Salı:

17.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa (Sivas 4 Eylül)

20.00 Corendon Alanyaspor-Arabam.com Konyaspor (Kırbıyık Holding)

20.00 İstanbulspor-Galatasaray (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

17 Mayıs Çarşamba:

17.00 Medipol Başakşehir-HangiKredi Ümraniyespor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor (Eryaman)

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Adana Demirspor (Atatürk Olimpiyat)

18 Mayıs Perşembe:

20.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)

35. hafta

20 Mayıs Cumartesi:

16.00 Kasımpaşa-İstanbulspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Yukatel Kayserispor-Corendon Alanyaspor (RHG EnerTürk Enerji)

19.00 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor (Nef)

21 Mayıs Pazar:

16.00 HangiKredi Ümraniyespor-MKE Ankaragücü (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Adana Demirspor-Beşiktaş (Yeni Adana)

22 Mayıs Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Medical Park)

AA

Son Güncelleme: 14.04.2023 20:37
Anahtar Kelimeler:
Süperlig34.ve35.haftalar
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