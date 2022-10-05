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Süper Lig'de 9'uncu haftanın hakemleri belli oldu

05 Ekim 2022 Çarşamba 14:24
Süper Lig'de 9'uncu haftanın hakemleri belli oldu

İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı. 

Haftanın programı ve karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle;

7 EKİM CUMA

20.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Adana Demirspor: Sarper Barış Saka (Gaziantep Kalyon)

8 EKİM CUMARTESİ

14.30 İstanbulspor - MKE Ankaragücü: Yasin Kol (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

17.00 Fraport TAV Antalyaspor - Arabam.com Konyaspor: Mert Güzenge (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Bitexen Giresunspor - Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu (Çotanak Spor Kompleksi)

9 EKİM PAZAR

14.30 HangiKredi Ümraniyespor - Yukatel Kayserispor: Burak Şeker 

17.00 Atakaş Hatayspor - Corendon Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen (Yeni Hatay)

20.00 Fenerbahçe - VavaCars Fatih Karagümrük: Atilla Karaoğlan (Ülker)

10 EKİM PAZARTESİ

20.00 Trabzonspor - Kasımpaşa: Hüseyin Göçek (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

20.00 Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor: Kadir Sağlam (Başakşehir Fatih Terim)

DHA

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig9uncu Haftanın Hakemleri
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