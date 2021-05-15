Süper Lig'in 2020-2021 sezonu şampiyonu Beşiktaş oldu

Süper Lig’in 42’nci ve son haftasında deplasmanda Göztepe’yle karşılaşan Beşiktaş, rakibini 2-1 mağlup ederek 84 puanla mutlu sona ulaştı. Averajı şampiyonluk yarışında çekiştiği Galatasaray’dan daha iyi olan siyah-beyazlılar, toplamda 16’ncı şampiyonluğuna imza attı. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Beşiktaşlı oyuncular ve teknik heyet büyük bir sevinç yaşadı. Siyah-beyazlılara şampiyonluğu getiren golleri Vida ve penaltıdan Ghezzal kaydetti. Ev sahibinin tek golünü Alpaslan attı.