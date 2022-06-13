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Tarık Çetin'in Süper Lig'deki talipleri artıyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
13 Haziran 2022 Pazartesi 14:28
Tarık Çetin'in Süper Lig'deki talipleri artıyor

İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu Çaykur Rizespor'da tamamlayan kaleci Tarık Çetin'i; Konyaspor, Ümraniyespor ve İstanbulspor kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe altyapısından yetişen ve 3 sezondur Çaykur Rizespor forması giyen Tarık Çetin, Süper Lig ekiplerinin radarına girdi. Geçtiğimiz sezon Rizespor kalesini 12 maçta koruyan 25 yaşındaki file bekçisini, Süper Lig'in yeni ekipleri Ümraniyespor ve İstanbulspor ile gelecek sene Avrupa'da boy gösterecek Konyaspor transfer etmek istiyor. İbrahim Sehic ile rekabet edebilecek bir kaleci arayışında olan Konyaspor, Tarık Çetin için kulübü Rizespor ile görüştü. Taraflar şu ana kadar ortak bir noktada buluşamazken, önümüzdeki günlerde görüşmelerin devam edeceği öğrenildi.

İSTANBULSPOR VE ÜMRANİYESPOR DA İSTİYOR

Öte yandan Tarık ile ilgilenen tek kulüp Konyaspor değil. Süper Lig'in yeni ekipleri İstanbulspor ve Ümraniyespor da 25 yaşındaki file bekçisini kadrosuna katmak istiyor. 

Alperen Uysal'ın Antalyaspor'a transfer olmasının ardından kaleci arayışlarına giren İstanbulspor, Tarık Çetin'in durumunu yakından takip ediyor. Ayrıca yine geçtiğimiz sezon Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Ümraniyespor da Tarık Çetin'i kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tarık ÇetinSüper LigTalip
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