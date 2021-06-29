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Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig şampiyonu belli oldu

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
29 Haziran 2021 Salı 10:40
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Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig şampiyonu belli oldu

İSTANBUL - Yalova Ortopedikler Spor Kulübü'nün (YOSK) ev sahipliğinde, Yalova Terma City’nin katkılarıyla düzenlenen Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde İzmir Büyükşehir Belediyesi TS Basketbol takımı şampiyon oldu.


 

Şampiyon takım, kupalarını Yalova İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyon Başkanı Arif Ümit Uztürk, IWBF Avrupa Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Münir Gökmen, Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon ve Karaderili Şirketler Grubu CEO’su Tevfik Talas elinden aldılar.


 

“EV SAHİPLİĞİ YAPMAKTAN DOLAYI ONUR DUYDUK”


 

Karaderili Şirketler Grubu’na bağlı Terma City Otel CEO’su Tevfik Talas, ‘’HDİ Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’nde yer alan tüm takımlara kapılarımızı sonuna kadar açtık. Pandemi döneminde sürecin başından bu yana otellerimizde tüm önlem ve tedbirleri üst seviyede uygulayarak sorunsuz bir şekilde ilerledik. Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’nin tüm etaplarında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi birçok dev takımın yer aldığı ülkemizin farklı bölgelerinden gelen 500 kişilik kafileye, 15 takımın sporcularına, hakemlere, federasyon yetkililerine ev sahipliği yapmaktan dolayı son derece onur duyduk” dedi.


 

"ENGELLİ SPORCULARIMIZA KAPILARIMIZ ARDINA KADAR AÇIK"


 

Talas Konuya ilişkin açıklamasına şöyle devam etti:


 

“Terma City olarak spora ve sporcuya desteğimiz devam edecek. Engelli sporcularımıza kapılarımız ardına kadar açık, onlar için elimizden gelen tüm engelleri kaldırdık. Terma City olarak gerek spora gerek engel tanımayan sporculara desteğimiz devam edecek. Böyle önemli bir organizasyonun bir parçası olmaktan gurur duyduk. Hem Yalova iline hem de spora katkımız olduysa ne mutlu bize. Şampiyonluğu göğüsleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi TS Basketbol Takımını ve camiasını ve Süper Lig’de finali 2’nci olarak bitiren Beşiktaş TS Basketbol takımını tebrik ediyorum.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligişampiyon
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