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Tekvando Avrupa Şampiyonası'na 7 madalya ile başladık

İngiltere'nin Manchester şehrinde düzenlenen Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcularımız 6 sıkletin tamamında finale yükselirken, 5'i altın 7 madalya kazandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
20 Mayıs 2022 Cuma 10:23
Tekvando Avrupa Şampiyonası'na 7 madalya ile başladık

Şampiyonanın ilk gününde tekvandoda 4, para tekvandoda ise 2 sıklette müsabakalar yapılırken 8 sporcumuz madalya mücadelesi verdi. Tekvandoda kadınlar 49 kiloda Merve Dinçel ve 53 kiloda Zeliha Ağrıs ile erkekler 63 kiloda Hakan Reçber, Avrupa şampiyonluğuna ulaşan isimler oldu. Erkekler 54 kiloda Görkem Polat gümüş, aynı kiloda Deniz Dağdelen ise bronz madalya kazandı. Para tekvandoda ise kadınlar K44 47 kiloda Nurcihan Ekinci ve erkekler K44 58 kiloda Alican Özcan altın madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar 49 kiloda Merve Dinçel, ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra 2'nci turda Bulgaristan'dan Nikolet Kostova'yı 13-3, çeyrek finalde İngiltere'den Maddison Moore'u 37-17 teknik üstünlükle yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde İspanya'dan Adriana Cerezo Iglesias'ı altın vuruşla yenen Merve Dinçel, finalde İsrail'den Abishag Semberg'i 23-19 yenerek altın madalya kazandı.

ZELİHA AĞRIS'A ENERJİ DOLU DESTEK

Ülkemizi 53 kiloda temsil eden Ülker Metro'nun desteklediği Zeliha Ağrıs ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra 2'nci turda Avusturya'dan Lea Hoglinger'i 15-8 çeyrek finalde Macaristan'dan Luca Patakfalvy'i altın vuruşla, Almanya adına mücadele eden Ela Aydın'ı 4-3 yenerek adını finale yazdırdı. Zeliha Ağrıs, finalde İspanya'dan Alma Maria Perez Parrado'yu 8-6 yenerek altın madalya kazandı

HAKAN REÇBER ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ AVRUPA ŞAMPİYONU 

Erkekler 63 kiloda Hakan Reçber, ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra 2'nci turda Moldova'dan Serghei Uscov'u  25-5, çeyrek finalde Sırbistan'dan Novak Stanic'i 22-10, yarı finalde İspanya'dan Joan Cala Jorquera'yı 13-11 ve finalde Fransa'dan Souleyman Alaphilippe'i 20-14 yenerek üst üste 2. kez Avrupa şampiyonu oldu.

Para tekvando K44 58 kiloda ülkemizi temsil eden Alican Özcan, yarı finalde Azerbaycan'dan Sabir Zeynalov'u 22-19, finalde ise Fransa'dan Bopha Kong'u 34-15 yenerek altın madalya kazandı.

Para tekvando kadınlar K44 47 kiloda Nurcihan Ekinci, çeyrek finalde Azerbaycan'dan Royala Fataliyeva'yı 10-1, yarı finalde Ana Japaridze'yi 16-2 ve finalde Ukrayna'dan Viktoriia Marchuk'u 13-12 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Erkekler 54 kiloda Görkem Polat finalde Macaristan'dan Omar Gergely Salim'e yenilerek gümüş madalyanın sahibi olurken, aynı sporcuya yarı finalde yenilen Deniz Dağdelen de bronz madalya elde etti.

Şampiyonanın ikinci gününde tekvandoda 4, para tekvandoda ise 3 sıklette müsabakalar yapılacak ve 8 sporcumuz madalya mücadelesi verecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tekvando Avrupa ŞampiyonasıAvrupa Tekvando Ve Para Tekvando ŞampiyonasıİngiltereManchester
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