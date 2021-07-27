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Tekvando Milli Takımı, Tokyo Olimpiyatları'nı 2 madalya ile tamamladı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
27 Temmuz 2021 Salı 11:37
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Tekvando Milli Takımı, Tokyo Olimpiyatları'nı 2 madalya ile tamamladı

ANKARA -  Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nı 2 bronz madalya ile tamamlayan Tekvando Milli Takımı, 6 olimpiyatta madalya kazanma geleneğini sürdürdü.

4 kadın ve 1 erkek sporcuyla Tokyo 2020’ye katılan millilerde bugün son olarak Nafia Kuş tatamiye çıktı. Kadınlar +67 kiloda mücadele eden Kuş, ilk tur karşılaşmasında Dominik Cumhuriyeti’nden Katherine Rodriguez Peguero’ya altın vuruş sonunda mağlup olarak Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na veda etti. 

2000 Sidney, 2004 Atina, 2016 Rio'da 1'er madalya kazanan Türkiye, 2008 Pekin, 2012 Londra ve 2020 Tokyo’da 2 madalya almayı başardı. Milliler, Tokyo 2020'yi Hatice Kübra İlgün ile Hakan Reçber'in kazandığı 2 bronz madalya ile tamamlamış oldu

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tekvando Milli TakımıTokyo Olimpiyatları
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