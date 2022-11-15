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Tekvandoda Hatice KÃ¼bra Ä°lgÃ¼n dÃ¼nya Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼sÃ¼

DÃ¼nya Tekvando ÅžampiyonasÄ±'nÄ±n ilk gÃ¼nÃ¼nde milli sporcu Hatice KÃ¼bra Ä°lgÃ¼n, dÃ¼nya Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼sÃ¼ olarak bronz madalyanÄ±n sahibi oldu.

15 KasÄ±m 2022 SalÄ± 09:20
Tekvandoda Hatice KÃ¼bra Ä°lgÃ¼n dÃ¼nya Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼sÃ¼

DÃ¼nya Tekvando Federasyonu tarafÄ±ndan Meksika'nÄ±n Guadalajara ÅŸehrinde dÃ¼zenlenen ÅŸampiyonanÄ±n ilk gÃ¼nÃ¼nde kadÄ±nlar 57 ve erkekler 80 kiloda mÃ¼sabakalar yapÄ±lÄ±rken TÃ¼rkiye'yi Hatice KÃ¼bra Ä°lgÃ¼n ile HÃ¼seyin Kartal temsil etti.

Hatice KÃ¼bra Ä°lgÃ¼n, ilk turu maÃ§ yapmadan geÃ§tikten sonra 2'nci turda El Salvador'dan Alisson Montano'yu yenerek adÄ±nÄ± son 16 turuna yazdÄ±rdÄ±. Son 16 turunda Avustralya'dan Stacey Hymer'i yenerek Ã§eyrek finale yÃ¼kselen milli tekvandocu, bu turda Fas'tan Nada Laaraj'Ä± yenerek yarÄ± final bileti aldÄ±. YarÄ± finalde Tayvan'dan Chia-ling Lo ile karÅŸÄ±laÅŸan Hatice KÃ¼bra Ä°lgÃ¼n, baÅŸa baÅŸ geÃ§en mÃ¼cadelede rakibine 2-1 maÄŸlup olarak ÅŸampiyonayÄ± bronz madalya ile tamamladÄ±.

Erkekler 80 kiloda tatamiye Ã§Ä±kan HÃ¼seyin Kartal, ilk turu maÃ§ yapmadan geÃ§tikten sonra 2'nci turda Åžili'den Joaquin Churchill'i yenerek adÄ±nÄ± son 16 turuna yazdÄ±rdÄ±. GenÃ§ tekvandocu, son 16 turunda MoÄŸolistan'dan Azbayar Altangerel'e Ã§ekiÅŸmeli bir mÃ¼cadelenin ardÄ±ndan 2-1 maÄŸlup olarak ÅŸampiyonaya veda etti.

Åžampiyonada bugÃ¼n Ã¼Ã§ sporcu mÃ¼cadele edecek. KadÄ±nlar 62 kiloda Ä°kra KayÄ±r, 67 kiloda Mervenur Erdem ile erkekler 87 kiloda Enbiya Taha BiÃ§er tatamiye Ã§Ä±kacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DÃ¼nya Tekvando FederasyonuMeksikaGuadalajaraTekvandoHatice KÃ¼bra Ä°lgÃ¼n
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