Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
4.812,93
ALTIN
1.214,64
DOLAR
19,19
STERLİN
23,78
EURO
20,81
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Kadir Has Üniversitesi Öğretim...
İstanbul Gedik Üniversitesi Araştırma Görevlisi alım ilanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Araştırma...
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından taşınmaz satış ihalesi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından...
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sözleşmeli Personel alıyor
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi...

TFF Başkanı Büyükekşi, 12 Yaş Altı İzmir Cup'a katılacak takımlara başarılar diledi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, İzmir'de 7-9 Nisan tarihlerinde yapılacak Uluslararası 12 Yaş Altı İzmir Cup futbol turnuvasına katılacak takımlara başarılar diledi.

02 Nisan 2023 Pazar 17:42
0 Okunma
TFF Başkanı Büyükekşi, 12 Yaş Altı İzmir Cup'a katılacak takımlara başarılar diledi

İstanbul

Turnuvanın 7 Nisan'da gerçekleştirilecek açılış törenine konuk olarak katılacak Büyükekşi, TFF'nin internet sitesinde yaptığı açıklamada, Türk futbolunda genç oyuncu gelişimini uluslararası standartlarda, sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde oluşturmak amacıyla "Futbol Akademileri" projesini hayata geçirdiklerini ifade etti.

Dünyada genç futbolcu gelişiminin 6 yaş altı ile 9 yaş altı arasında başladığını vurgulayan Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Bu yaş grubu kritik öneme sahip. Futbol akademileri projesiyle 6 yaş altından başlayarak 19 yaş altına kadar genç futbolcuların gelişimine ve onları yetiştirecek antrenörlerin eğitimine her türlü desteği sağlayacağız. Hem Türkiye'den hem de dünyanın dört bir yanından bu anlamlı turnuvaya katılacak tüm çocuklara başarılar diliyorum. Yurt dışından gelecek tüm takımları Türk misafirperverliğiyle İzmir'de ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyacağız."

Dünya genelinden 72 takım katılacak

Altınordu Futbol Kulübünün geleneksel olarak düzenlediği Uluslararası 12 Yaş Altı İzmir Cup futbol turnuvasında TFF, 100. yıl etkinlikleri kapsamında ana paydaş olarak yer alıyor.

2011 yılı sonrasında doğan futbolcuların mücadele edeceği turnuvada, dünya genelinden 72 takım mücadele edecek.

Turnuvaya Türkiye'den Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor gibi Süper Lig kulüplerinin 12 yaş altı takımlarının yanı sıra 1. Lig, alt ligler ve amatör kulüplerle birlikte toplam 28 takım katılacak. Dünyanın farklı liglerinden Chelsea, Porto, Athletic Bilbao, Bayern Münih, Paris Saint-German ve Juventus gibi ekiplerin altyapılarının da mücadele edeceği organizasyon için takımlar 6 Nisan'da İzmir'e gelmeye başlayacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
TFF BaşkanıIzmir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ümraniyespor-Konyaspor maçında beraberlik
Ümraniyespor-Konyaspor maçında beraberlik
Galatasaray sahasında kazandı
Galatasaray sahasında kazandı
Bayern Münih, Borussia Dortmund’u 4-2 mağlup ederek liderliği geri aldı
Bayern Münih, Borussia Dortmund’u 4-2 mağlup ederek liderliği geri aldı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans