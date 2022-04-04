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TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa kararı aldı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
04 Nisan 2022 Pazartesi 14:43
TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa kararı aldı

İSTANBUL - Nihat Özdemir'in başkanlığındaki TFF yönetiminin seçime gitme kararı aldığı ve bunu resmi olarak yakın zamanda açıklayacakları öğrenildi.

TFF Yönetimi şu anda Kulüpler Birliği ile birlikte toplantı halinde. Saat 14.00'te başlayan toplantıda kulüp başkanları da yer alırken, gündem maddesi maçların yayın ihalesi.

Toplantı öncesinde ise sıcak bir gelişme yaşandı ve Nihat Özdemir'in 1 yıl daha görevi olmasına rağmen görevi bırakmak istediği ve istifa ettiği öğrenildi. Haziran ayındaki genel kurula kadar Başkan Vekili Servet Yardımcı'nın başkanlığı yürüteceği belirtildi. Haziran ayındaki genel kurulda seçim maddeli toplantı olup olmayacağı ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TFF Başkanı Nihat Özdemir Istifa Kararı Aldı
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