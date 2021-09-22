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TFF'den 'dürüst oyuna' katkı yapan Erhan Çelenk'e tebrik

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
22 Eylül 2021 Çarşamba 15:03
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TFF'den 'dürüst oyuna' katkı yapan Erhan Çelenk'e tebrik

İSTANBUL - Rakibinin sakatlandığını görünce gol atma şansına rağmen topu taca atan Altay'ın etkili ismi Erhan Çelenk'e övgüler devam ediyor.

Sporun 'adil rekabet' ve 'rakibe saygı' ilkelerini barındıran bu anlamlı davranış için TFF şu açıklamayı yaptı:

"Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Çaykur Rizespor-Altay maçında, Altaylı Erhan Çelenk, gol atma şansı olmasına rağmen, Çaykur Rizesporlu Fabricio Baiano'nun sakatlandığını görünce, rakibinin tedavisi için topu taca atarak, bütün dünyaya örnek bir harekette bulunmuştur. Sahalarımızda görmek istediğimiz, centilmenlik ruhunu bize bir kez daha hatırlatan ve o güzel anları yaşatan Erhan Çelenk'i ve bu anlamlı davranışı gerçekleştiren bir sporcuyu bünyesinde bulunduran Altay Spor Kulübümüzü tebrik ederiz. Her türlü övgüyü hak eden, sporun 'adil rekabet' ve 'rakibe saygı' ilkelerini barındıran bu anlamlı davranışın, başta gençlerimiz olmak üzere tüm sporcularımızı Fair Play ruhuna teşvik edeceğine inanıyoruz. Spor kültürümüze ve dürüst oyuna çok değerli bir katkıda bulunan centilmenlik abidesi bu tip hareketlerin artarak sürmesini diliyoruz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
TFFDürüst OyunErhan Çelenk
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