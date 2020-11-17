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TFF ile beIN SPORTS arasında anlaşma sağlandı
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TFF ile beIN SPORTS arasında anlaşma sağlandı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF ile beIN SPORTS arasında anlaşma sağlandığını açıkladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
17 Kasım 2020 Salı 15:58
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TFF ile beIN SPORTS arasında anlaşma sağlandı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve beIN Media Grubu’nun CEO'su Yousef Al-Obaidly ile bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu, yapılan toplantının ardından, TFF ile beIN SPORTS arasındaki yayın anlaşmasının sağlandığını ifade etti. 

Soysal medya hesabından açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, "TFF Başkanı Nihat Özdemir ve beIN Media Group CEO'su Yousef Al-Obaidly ile Bakanlığımızda bir araya geldik. TFF ile beIN SPORTS arasında anlaşma sağlandığı bilgisini paylaşmak isterim. Her iki tarafa da teşekkür eder, Türk futboluna hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TFFFutbolBeIN SPORTS
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