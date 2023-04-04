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TFF'nin Gaziantep FK ve Hatayspor'un ligden çekilmesiyle ilgili kararı değişmeyecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), deprem felaketi nedeniyle Gaziantep FK ve Atakaş Hatayspor'un Spor Toto Süper Lig'den çekilmesinin ardından verilen kararların değişmeyeceğini duyurdu.

04 Nisan 2023 Salı 15:03
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TFF'nin Gaziantep FK ve Hatayspor'un ligden çekilmesiyle ilgili kararı değişmeyecek
İstanbul

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler sonrasında Süper Lig'den Gaziantep FK ve Hatayspor'un çekilme talebini kabul eden TFF, bu takımları çıkmayacağı maçlar için hükmen mağlup saydı. Ekiplerin ligde çıktığı maçları ise tescil eden federasyon, bu karar yapılan bazı itirazlar nedeniyle açıklama yayımladı.

Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu tarafından alınan ve 12 Şubat 2023 tarihinde TFF resmi web sitesinden duyurulan kararlar kamuoyuna ilan edilmiştir. Bu tarihten itibaren, Türkiye Futbol Federasyonunun bağımsız yargı kurullarından Tahkim Kuruluna hiçbir kulüpten resmi bir itiraz başvurusu yapılmamıştır. Ayrıca Sayın Başkan'ımızın dün gerçekleştirilen basın toplantısında da tekrar ettiği üzere, 11 Süper Lig kulübümüzün TFF'nin almış olduğu kararın değişmemesi yönündeki yazılı beyanları doğrultusunda TFF'nin, kimseye ve hiçbir kulübe ayrıcalık göstermeden aldığı kararlarda bir değişiklik olmayacağını bir kez daha kamuoyunun bilgilerine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Başta Beşiktaş olmak üzere bazı kulüpler, Gaziantep FK ve Hatayspor'un bu sezonki tüm maçlarının iptal edilmesini istemişti.

AA

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TürkiyeFutbolFederasyonuLigdençekilmeGaziantepFKAtataşHataysporSüperTotoSüperLigDeprembölgesi
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