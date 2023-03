TGTOF temsilcileri, geleneksel Türk okçuluğunu yaygınlaştırmak için çalışıyor

Samsun

2019 yılında kurulan TGTOF sayesinde, uluslararası müsabakaları düzenlenen Türk okçuluğunda, kemankeşler (okçular) özel kostümlerle atış yapıyor, müsabakalar ise adeta tarihi film sahnelerini andırıyor.

Uluslararası geleneksel okçuluk müsabakalarına giden okçular gittikleri ülkenin kurallarında yarışırken Türkiye'ye gelen yabancı okçular ise geleneksel Türk okçuluğu putalarına atış yaparak puanlama sistemini kullanıyor.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Samsun Temsilcisi Recep Şengül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her geçen yıl geleneksel Türk okçularının kondisyon ve atış puanlarının yükseldiğini söyledi.

TGTOF kurulduktan sonra oluşturulan milli takımla uluslararası müsabakalara katılım sağladığına işaret eden Şengül, "En son gittiğimiz Macaristan'daki uluslararası yarışlarda takım halinde birinci oldu okçularımız. Geleneksel Türk okçuluğu bu anlamda yol katetti. Macarlar, Koreliler biraz daha ön plandaydı. Menzilde Macar okçular daha iyilerdi ama şu anda geleneksel Türk okçuluğu ile Türk okçular onları geçtiler yarışlarda." ifadelerini kullandı.

Geleneksel Türk okçuluğunun dünya ülkelerinde kabul gördüğünü vurgulayan Şengül, "Somali'de bile bizim geleneksel Türk okçuluğu çalışılıyor bizim putalarımız bizim kurallarımızla. Endonezya, Malezya gibi ülkelerde oradaki kardeş okçularımız bizi çok seviyor. Onlar da bizim geleneksel hedeflerimizle çalışmalar yapıyor. Şu anda uluslararası yarışmalar Türkiye'de olursa tüm yabancı okçular bizim kurallarımıza göre yarışıyor. Çünkü geleneksel okçulukta yarışmanın yapıldığı ülke baz alınıyor. Ülkenin kuralları ve geleneklerine göre yarışma standardı ortaya çıkıyor." dedi.

"Türkiye'de federasyon çok yeni ama çok hızlı yol katediyor"

Türkiye'de her yıl dünyanın en büyük karma okçuluk yarışması olan Fetih Kupası'nın düzenlendiğini belirten Şengül, şöyle devam etti:

"Kırka yakın ülkeden 600'ün üzerinde dünyanın en iyi okçuları katılıyor ve buradaki geleneksel okçular bizim geleneklerimize göre yarışıyor. Bizim hedeflerimize ve bizim atış puanlama sistemimize göre yarışıyorlar. TGTOF Dünya Etnospor Konfederasyonuyla da ortaklaşa çalışıyor. Etnospor'un yaptığı tüm uluslararası organizasyonlarda bizim federasyonumuzun takımı katılıyor. Geleneksel Türk okçuluğu dünyada bir yeri olan ve önem gören bir branştı. Türkiye'de federasyon çok yeni ama çok hızlı yol katediyor. Şu an lisanslı sporcu olarak 12 bin 500'ü aştık, lisanslı kulüp olarak 600'ü aştık, gittikçe bu sayı artıyor."

Şengül, Samsun’da Gençlik ve Spor il ile ilçe müdürlüklerinde, okullar ve federasyona bağlı yılda iki kez açılan kurslarda eğitim gören 450 lisanslı sporcu bulunduğunu sözlerine ekledi.

Gözde Tanay: "Farklı kuşakları bir araya getiren bir spor"

Bursa Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü antrenörlerinden Gözde Tanay ise Bursa'dan milli takıma sporcu yolladıklarını ve daha çok okçuyu milli takıma kazandırmak istediklerini söyledi.

Gençlere ata sporu olan geleneksel Türk okçuluğunu sevdirmeye ve bu sporu geliştirmeye çalıştıklarını bildiren Tanay, şunları kaydetti:

"Bursa'da yeni dönem kurslar açarak geleneksel Türk okçuluğunu biraz daha tanıtmaya çalışıyoruz. Biraz film sahnesini andırıyor gibi her dönemden farklı farklı kıyafetler var. Yaş kısıtlaması yok, yediden yetmişe gerçekten. Aynı çizgide 14 yaşında insan da ok atıyor yetmiş yaşında insan da ok atıyor. Farklı kuşakları bir araya getiren bir spor."

Ümraniye Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Okçuluk antrenörü ve sporcusu İbrahim Güzel de 2016 yılından bu yana geleneksel Türk okçuluğu ile ilgilendiğini anlattı.

Öğrencilerini de geleneksel okçulukta geliştirdiğini belirten Güzel, "Bu işe gönül verdik. Bu sporda göz, gez, arpacık yok tamamen kalbinle hissederek atıyorsun. Hissettikten, attıktan sonra onun tadına doyum olmuyor." ifadelerini kullandı.