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Tisserand: Uzun zamandan beri Fenerbahçe’ye gelmek istiyordum

"Taraftarları mutlu etmek için bir hedefimiz var; birinci olmak, şampiyonluğu geri almak ve Şampiyonlar Ligi oynamak"

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
16 Eylül 2020 Çarşamba 10:03
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Tisserand: Uzun zamandan beri Fenerbahçe’ye gelmek istiyordum

Fenerbahçe’nin Wolfsburg’dan kadrosuna kattığı Marcel Tisserand, kendisi için düzenlenen imza töreninin ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli ekibe transfer olduğu için mutlu olduğunu belirten Marcel Tisserand, “Benim için çok güzel bir gün. Uzun zamandan beri Fenerbahçe’ye gelmek istiyordum. Çok güzel görüşmeler yaptık. Çok hevesliyim. Bu takıma katkıda bulunacağıma eminim. Onun için çok mutluyum” şeklinde konuştu.

"TARAFTARLARI MUTLU ETMEK İÇİN BİR HEDEFİMİZ VAR; BİRİNCİ OLMAK, ŞAMPİYONLUĞU GERİ ALMAK VE ŞAMPİYONLAR LİGİ OYNAMAK"

Her zaman kazanmayı isteyen hırslı bir oyuncu olduğunu da dile getiren Tisserand, “Beni bilen bilir ki ben çok hırslı bir oyuncuyum. Her maçı kazanmak isteyen bir futbolcuyum. Onun için Fenerbahçe’ye, doğru kulübe geldim. Taraftarları mutlu etmek için bir hedefimiz var; birinci olmak, şampiyonluğu geri almak ve Şampiyonlar Ligi oynamak. Bu Fenerbahçe’ye yakışır" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeTransferMarcel TisserandFutbolcuFutbol
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