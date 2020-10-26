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TOFAŞ'ta başantrenör Orhun Ene, görevi bıraktı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ta başantrenör Orhun Ene, görevi bırakma kararı aldı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
26 Ekim 2020 Pazartesi 15:18
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TOFAŞ'ta başantrenör Orhun Ene, görevi bıraktı

BURSA - TOFAŞ Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2015 yılından bu yana TOFAŞ Basketbol Takımımızın başantrenörlüğünü gerçekleştiren değerli koçumuz Orhun Ene, görevini bırakma kararı almıştır.

2020-2021 sezonuyla birlikte TOFAŞ Basketbol Takımımızın başında 6. sezonuna başlayan Orhun Ene, geride kalan 5 sezonda önemli başarılara imza atmıştır. Ene idaresindeki ilk yıl olan 2015-2016 sezonunda Federasyon Kupası şampiyonluğu ve Türkiye Basketbol Ligi şampiyonluğu yaşayarak Basketbol Süper Ligi'ne yükselen takımımız, 2016-2017 sezonunda BSL'de play-off'a kalma başarısı göstermiştir. Kulüp tarihinin en iyi sezon başlangıcı olan (üst üste 10 galibiyet) 2017-2018 sezonunu Erkekler Türkiye Kupası finalisti ve Basketbol Süper Ligi play-off finalisti olarak tamamlayan; 2018-2019 sezonunu ise Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalisti olarak noktalayan takımımız, koronavirüs pandemisi nedeniyle yarıda kalan 2019-2020 sezonunda da üst üste 3 yıl yer aldığı 7Days Eurocup'ta çeyrek finale yükselme başarısı göstermiştir.

Tofaş ailesine 2015-2016 sezonu öncesi katılan; duruşu, karakteri ve iletişimiyle örnek bir spor adamı olan koçumuz Orhun Ene'nin kulübümüze ve Bursa basketboluna yaptığı bugüne kadarki değerli katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
TOFAŞta Başantrenör Orhun EneING Basketbol Süper Ligi
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