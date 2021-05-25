Tokyo'da görev alacak Türk güreş hakemleri DHA'ya konuştu

ANKARA, (DHA)

Dünya Güreş Birliği, 3 Türk hakeme 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihlerinde Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek olimpiyat oyunlarında görev verdi. Prof. Dr. Halil İbrahim Cicioğlu hakem hocası ve Avrupa kıtası sorumlusu, Levent Şen ile Mehmet Gürhan Yücel ise hakem olarak Tokyo'da görev yapacak.

Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Halil İbrahim Cicioğlu ile Mehmet Gürhan Yücel, görevlendirilme süreçlerini anlattı.

Prof. Dr. İbrahim Cicioğlu, 100 hakem içinden 1,5 yıllık süreç sonunda 50 hakemin seçildiğini söyledi. Prof. Dr. Cicioğlu, “Dünyadaki kalifikasyon müsabakaları, kıtalardaki kalifikasyon müsabakaları ve en sonda Sofya’da yapılan kalifikasyon müsabakalarıyla listemizi belirledik, Dünya Güreş Birliği Yönetim Kurulu'na sunduk. Biz de Türkiye’den 3 hakemle bu onuru ülkemize ve kendimize yaşattığımız için çok mutluyuz. Umarım ben ve arkadaşlarım orada yapacağımız görevle hem ülkemizi hem de Dünya Güreş Birliği'ni en mükemmel şekilde, en adaletli şekilde temsil edeceğimize inanıyorum” dedi.

“ÖNCELİK İYİ HAKEM OLMASI”

Hakemlerin kademeli olarak bir seçilme sürecinden geçtiklerini aktaran Prof. Dr. Cicioğlu, şu bilgileri paylaştı:

“Herkes hakemlerin pat diye olimpiyatlara seçildiğini düşünüyor ama bizim sürecimiz aslında güreşçilerden önce başlıyor. İlk önce 2019 yılındaki Dünya Şampiyonası’nda Nursultan’a 90 hakem seçtik, 105 hakem arasından kıtalardaki performanslarına göre. Nursultan’a gelen arkadaşlarımız orada yaptıkları müsabakalar sonrasında 7 hakem kurulu üyesi tarafından değerlendirildi. Müsabakalardaki puan verme şekilleri, hataları, doğru yaptıkları, minderdeki mekanizmaları değerlendirilerek herkese bir puan verildi. 10 puan alan hakem orada yeterli, seçilebilir. 9 puan sarı diyoruz bu hakemlere, bir daha değerlendirilebilir. 8 puan alıyorsa o hakem seçilemeyecek anlamına geliyor. Burada hakem sayısını 70’e düşürdükten sonra Kıta ve Dünya Kalifikasyon Turnuvaları’nda denemeye başladık. Bizim özel bir programımız var. O program içerisinde her hakemin yaptığı doğruya, yanlışa puan veriyoruz sonrasında toplam bir puan elde ediyoruz. Sonunda da her üye kendi görüşünü de buna ekleyerek bir puan veriyor. Şimdi biz burada kota diyoruz ama bizim için öncelik iyi hakem. Diyelim bir ülkede 4 iyi hakem varsa 4’ünü alamıyoruz, 3’ünü alıyoruz. Ama bir ülkede diyelim 4 hakem var, 4’ü de iyi değil, hiçbirini almıyoruz. Temel kriterimiz iyi hakem, bizi olimpiyatta en iyi temsil edecek hakem olarak bakıyoruz. O da bu puanlarla belirleniyor. Çok güzel bir liste hazırladık. Dünya Güreş Birliği’nin bütün üyeleri memnun listeden. Herkes onayladı listeyi. Bu da bizim için sevindirici. İnşallah seçtiğimiz arkadaşlarımız da hakem kurulunun yani bizlerin yüzünü orada ak edecek ve başarılı bir olimpiyat geçireceğimizi düşünüyorum.”

MEHMET GÜRHAN YÜCEL: 2 SENE ZORLU BİR SÜREÇTEN GEÇTİK

Olimpiyatlarda ilk kez hakem olarak görev alacak olan Mehmet Gürhan Yücel ise elemelerin zorlu olduğunu belirterek, “2 senedir zorlu geçen bir süreçten geçtik. Olimpiyat elemeleri çok heyecanlı ve çok zor bir süreçti. Stresi, onun heyecanı çok ayrı bir şey. Çünkü olimpiyat her sporcunun, hakemin, idarecinin gitmek istediği sporun zirvesi. Buraya kavuşabilmek için hem zorlu bir süreçten geçmek hem de heyecanı yenmek gerekiyor. Bu süreçte bize çok büyük emekleri olan değerli hocamız İbrahim hoca ve daha sayamadığım birçok insan var, hepsine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“GÜREŞÇİ BİR AİLEDEN GELMEK AVATAJ OLDU”

‘‘Güreşçi bir sülaleden gelmenin avantajını da yaşadım açıkçası, bu heyecanı birazcık o şekilde yendim’’ diyen Yücel, şunları dedi.

“Dedem rahmetli dünya minderlerinde belki şampiyon olamadı ama onun ismini orada duyurmak, bu şekilde temsil etmek benim için gurur verici olacak. Güreş Federasyonu'nda yurt dışı ilişkilerde personel olarak çalışmaktayım. Tabii ki bunun da avantajı oldu; sürekli müsabakaların içinde olmak, diğer yaş gruplarıyla birlikte o müsabakaları yaşamak. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanımız olsun, genel sekreterimiz olsun, yönetim kurulu olsun bizlere destek verdiler. Onlara da destekleri için teşekkür ediyorum.”