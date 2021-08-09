Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil eden milli sporculara coşkulu karşılama

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU: ARTIK BENİM TEK HEDEFİM BUNDAN SONRAKİ AVRUPA, DÜNYA VE OLİMPİYATTA BU MADALYANIN RENGİNİ ALTINA ÇEVİRMEK

Kendisini destekleyen herkese teşekkür ederek konuşmasına başlayan Olimpiyat 2'ncisi Buse Naz Çakıroğlu, "Öncelikle herkese çok teşekkür ediyorum. Burada ve ekran başında olan, bugüne kadar bizi destekleyen. Çok uzun bir süreçti. Hem buraya hazırlanışımız hem Tokyo'da geçirdiğimiz süreç bence takım olarak çok büyük bir başarı elde ettik, kazanılmamış madalya sayısını kazandık. 2024 için de çok büyük bir umut ışığı oldu bu. Kendi branşımız adına da çok büyük bir başarı elde ettik. Bizden sonra gelecek kardeşlerimizin de yolunu açtık. 2024 Paris için de çok büyük umut oldu. Artık benim tek hedefim bundan sonraki Avrupa, dünya ve Olimpiyatta bu madalyanın rengini altına çevirmek. Öncelikle federasyon başkanımız Eyüp Gözgeç'e Fenerbahçe Kulübüne Ali Koç'a antrenörüm Nazım Yiğit'e aileme spor bakanımıza genel müdürümüze herkese çok teşekkür ediyorum. Tokyo'da her gün beraberdik hep bizi desteklediler her zaman telefonla görüştük bu bizim için önemli. Medyaya da teşekkür ediyorum bizi çok fazla ön plana çıkardınız. Sizin sayenizde çok fazla destek gördük" ifadelerini kullandı.

"GÜMÜŞ MADALYAYA ÜZÜLEN BİR TAKIM HALİNE GELDİK"

2024 yılında Paris'te düzenlenecek olimpiyatlar için umutlu olduklarını dile getiren Çakıroğlu, "2024 Paris'te eşitlik ön planda olacak. Kadın erkek eşitliği ön planda olacak olimpiyatlarda. Burada da bunu sağladık erkek ve kadın olarak büyük başarılara imza attık. Kadın boksunda vize alamayan bir kadın takımından gümüş madalyaya üzülen bir takım haline geldik, bu çok önemli büyük bir başarı. En fazla madalya sayısını geçtik 2024 için bu büyük umut oldu. Türkiye olarak yaşımız çok genç tüm takımlar olarak büyük başarılar elde edeceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

YASEMİN ADAR: İLKLERİ YAŞATAN BİR KADIN OLDUĞUM İÇİN BU OLİMPİYAT BENİM İÇİN ÇOK BAŞKAYDI

Türk güreşinde kadınlarda ilk madalyayı kazandığı için duyduğu mutluluğu belirten Yasemin Adar, "Türk kadın güreşi tarihinde ilk madalyayı kazandım, çok mutlu gururluyum. İlkleri yaşatan bir kadın olduğum için bu olimpiyat benim için çok başkaydı. İlk madalyayla geldim. Eminim arkadan gelecek arkadaşlarımız, başarımızın üzerine başarı katacak. Gitmeden önce de hedefimizin madalya olduğunu söylemiştik. Altın madalyada olabilirdi. Kötü bir sporcu değiliz, ağır sıklette iyi işler başarıyoruz. 3 madalya kazandık ve bu olimpiyatlar tarihe geçecek herkes neredeyse ilk madalyasını aldı" diye konuştu.

TAHA AKGÜL: AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU VE GELEN OLİMPİYAT 3'ÜNCÜLÜĞÜ HEM SAKATLIK HEM DE PANDEMİDEN SONRA BANA GÖRE BAŞARILI

Türkiye'nin genel anlamda başarılı bir olimpiyatı geride bıraktığını söyleyen Taha Akgül, "Kafile olarak 13 madalya aldık. Genel anlamda başarılı bir olimpiyat geçti. Güreş adına da 3 tane bronz madalya aldık. 3'ü de ağır sıklette geldi. Aslında 3'ümüz de altın madalyaya aday sporculardık. Altın madalya alabilirdik, yakındık altın madalyaya. Ama bu sefer bronz madalya nasip oldu. Özellikle ben kendi adıma, talihsiz bir çeyrek final müsabakası geçirdim. Hayatımda ilk kez yenildiğim bir müsabakada inanın yorulmadan, nabzım yükselmeden çıktım. Maçın içinde o kadar afalladım. Bu konsantrasyon bozukluğu bana da yakışmadı. Normalde yenilsem bile son saniyeye kadar mücadele etmek gerekiyordu. Son 2, 2.5 dakika zorlayamadan müsabakayı bitirdim. Sadece bu bana yakışmadı. Yenebileceğim bir sporcuya yenildim. O da olimpiyat şampiyonu oldu, fark yarattı, sürpriz oldu. Ama şükrediyorum, ikinci olimpiyat madalyam oldu. Yine de verdiğimiz emeklerin karşılığını bir nebze de olsun aldık. Çünkü olimpiyatlara çok uzun süre hazırlanıyoruz. Kolay bir süreç değil. Ben geçen sene bir sakatlık geçirdim. 2020'nin başında ameliyat oldum. Pandemi araya girdi. Onun için hiçbir müsabakaya giremedim. Sadece Avrupa Şampiyonası ve olimpiyat. Yurtiçinde hiçbir müsabaka yok. Genel anlamda baktığımızda Avrupa şampiyonluğu ve gelen olimpiyat 3'üncülüğü hem sakatlık hem de pandemiden sonra bana göre başarılı gözüküyor. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Bakanımız oradaydı. Sağ olsun 17 gün boyunca tüm sporcuların yanındaydı. Federasyonumuza, başkanımıza, genel müdürlüğümüze, kulübü ASKİ Spor'a, emek veren herkese, basın mensuplarına teşekkür ediyorum. Gerçekten bu olimpiyatta basın mensupları da elinizden geldiği kadar bizleri gündeme getirdiniz. Gerçekten bu olimpiyat farklı oldu. Bu benim 3'üncü olimpiyatım. Gündem olarak en farklı olan olimpiyat ve en başarılı olduğumuz olimpiyat oldu. Buraya kadar gelip bizleri karşıladınız. Teşekkür ederim, sağ olun" dedi.

ALİ SOFUOĞLU: ALTIN MADALYA ALMAK İSTERDİK AMA OLMADI

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler katada bronz madalyanın sahibi olan Ali Sofuoğlu, "Bugün burada bizleri böyle karşıladığınız için çok teşekkür ederim. İlk defa yarışan karate branşında 4 madalya aldık. Ben de madalya alanlardan birisi oldum. Ben çok mutluyum, takım olarak da çok mutluyuz. 4 madalya, iyi bir madalya sayısı. Altın madalya almak isterdik ama olmadı. Nasibimizde yokmuş. İnşallah bundan sonra ülkemizi daha iyi yerlerde temsil edebiliriz. Karatenin 2024 ve 2028 olimpiyatlarında da olmasıyla alakalı yeni gündemler oluşuyor. Orada da ülkemizi temsil etmek için hazır bulunuruz" diye konuştu.

UĞUR AKTAŞ: İNSANLARIMIZI GURURLANDIRABİLDİYSEK NE MUTLU BİZE

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karate kumite +75 kiloda bronz madalya kazanan Uğur Aktaş, ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını söyledi. Aktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Karate branşı olarak ilk kez olimpiyatlarda yer alıyorduk. Bu da bizi heyecanlandırmıştı. Belki son olacak bilmiyorduk. O yüzden yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalıştık. Tabii ki giderken benim hedefim altın madalyaydı. Yarı finalde 2-2'lik eşitliğin sonunda ilk puanı rakibin almasından dolayı elenmiş oldum. Çok şükür ülkemize madalyalar kazandırdık. Bir nebze olsun halkımızı, insanlarımızı gururlandırabildiysek ne mutlu bize. Umuyoruz ki bu güzel başarılarla, istikrarla devam edip ülkemize bol bol madalyalar kazandırabiliriz. Destekleyen herkese teşekkür ederim."

ERAY ŞAMDAN: HEDEFİMİZ ALTIN MADALYAYDI AMA BUNA DA ŞÜKÜR

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türk spor tarihinin karatede ilk olimpiyat madalyasını getiren Eray Şamdan ise "Öncelikle çok mutluyum. Buradaki karşılama için herkese teşekkür ederim. Çok zorlu ve uzun bir süreçten geçtik. En iyi şekilde hazırlanmaya çalıştık. Çünkü, bu bizim kariyerimizin en önemli maçıydı. Orada da elimizden geleni göstererek madalyaya uzanabildik. Hedefimiz altın madalyaydı ama buna da şükür. Çok güzel bir sonuçla döndüğümüzü düşünüyorum. Çok mutluyum. Tüm Türk halkına, destekleyen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

MERVE ÇOBAN: HALKIMIZIN DESTEĞİNİ, DUALARINI HİSSETTİK

Türk halkının desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini söyleyen Olimpiyat 3'üncüsü Merve Çoban, "Hedefim birinci olmaktı fakat branş olarak altın madalya alamadık. Karate ailesi en başarılı branşlardan bir tanesi. Biz bunu tekrardan gösterdik. Bu yüzden çok mutlu ve gururluyum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Hepsinden Allah razı olsun. Halkımızın desteğini, dualarını hissettik. Biz orada mücadelemizi bu şekilde verdik. Herkese çok teşekkür ederim" dedi.