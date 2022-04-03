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Trabzon'da Beşiktaş maçı öncesi büyük coşku

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 31'nci haftasında sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek Trabzonspor'da bordo mavili taraftarlar, kent meydanında toplanarak marşlar söyledi, şampiyonluk sloganları attı. Bir taraftar ise meydana takımının renkleri ile süslediği atı ile geldi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
03 Nisan 2022 Pazar 17:12
Trabzon'da Beşiktaş maçı öncesi büyük coşku

Trabzon'da, Beşiktaş maçı öncesi büyük coşku yaşanıyor. Taraftarlar, kent meydanında toplanarak marşlar söyledi, şampiyonluk sloganları attı. Bordo mavi renklerle atını süsleyen taraftar Muhammet Sungur da meydan alanına geldi. Taraftarlar atla birlikte fotoğraf çektirdi.

Muhammet Sungur, "Atım ile Yomra’dan meydana geldim. Gelirken yolda görenler korna çaldılar. Şehir şampiyonluğa hazır. Derbi maçlarını da şampiyonluk maçı gibi takip ediyoruz. 1996 yılında şampiyonluğu kaybettiğimizde çok üzülmüştüm. Atımla meydanlarda gezme hayalim vardı. O hayalimi şimdi gerçekleştirdim. Trabzonspor’a başarılar diliyorum” diye konuştu.

‘BU MASKENİN UĞUR GETİRDİĞİNE İNANIYORUM’

Yaratık maskesi ile meydan alanındaki coşkuya katılmaya gelen başka bir taraftar Ercan Yılmaz ise, “Ben de taktığım bu maske ile Trabzonspor’un artık maskotu oldum. Bu maskeyi taktığım zaman yenilmiyoruz. O yüzden sabah kalkar kalkmaz maskemi taktım. Gün boyu maç bitene kadar da çıkartmayacağım. Bu maskenin uğur getirdiğine inanıyorum. Böyle devam edeceğiz inşallah. Beşiktaş’ı da yeneriz” dedi.

‘BURADAKİ COŞKUYA ORTAK OLMAK İÇİN GELDİK’

Samsun’dan maçı izlemek için ailece Trabzon’a geldiklerini belirten Nil Banu Beltekin de, “Biz ailemle Samsun’dan maç için geldik. Fanatik Trabzonsporluyuz. Buradaki coşkuya ortak olmak için geldik. Çok kalabalık var. Herkes maçı heyecanla bekliyor. Bu sene biz şampiyon olacağız. Çok mutluyum” şeklinde konuştu.

‘TRABZONSPOR İÇİN CAN FEDA’

Trabzon’a çok zor şartlarda geldiklerini belirten gurbetçi Merve Kibar ise, “Biz Trabzonspor maçı için Hollanda’dan geldik. Çok zorlu şartlarda buraya geldik. Ama Trabzonspor için can feda. İnşallah bu maçı alacağız. Maç için erkenden meydana geldik, taraftarlar burada toplanıyor. Çok güzel bir ortam oluyor. Maç sonu da yine meydana kutlamalara geleceğiz” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporBeşiktaşFutbolSüper Lig
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