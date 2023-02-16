Trabzon'da futbol dünyası tek yürek olacak

Trabzon

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.45'de başlayacak karşılaşmayı Litvanya'dan Donatas Rumsas yönetecek. Rumsas'ın yardımcılıklarını Dovydas Suziedelis ve Vytenis Kazlauskas yapacak.

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Edin Visca ve Marek Hamsik, bu akşamki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Tüm takım taraftarları yer alabilecek

Trabzonspor Kulübü, karşılaşmaya tüm Süper Lig kulüpleri başkanlarını davet etti. Ayrıca, tüm takım taraftarları da karşılaşmayı tribünlerden izleyebilecek ve futbol dünyası Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde tek yürek olacak.

Kentte bulunan depremzedelerden karşılaşmayı izlemek isteyenler, kulüp tarafından localarda misafir edilecek.

Trabzonspor siyah forma, siyah tişört ile çıkacak

Trabzonsporlu oyuncular, karşılaşma öncesi ısınmaya, üzerinde depremde etkilenen şehirler ve plaka kodunun olduğu siyah tişört ile maça da siyah formayla çıkacak.

Trabzonspor taraftarları karşılaşma öncesinde depremzede çocuklar için oyuncak organizasyonu düzenledi. Maça gelecek taraftarlardan toplanacak oyuncaklar, depremzede çocuklara gönderilecek.

Maç öncesi, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremin başladığı saate vurgu yapılarak 4 dakika 17 saniye boyunca taraftarlar, tribünlerde sessiz kalacak. Ayrıca taraftarlar, deprem yaşayan illerin plaka numaralarını içeren dakikalarda da sessizlik yaşayacak.

Karşılaşmanın bilet gelirleri depremzedelere gidecek

Trabzonspor Kulübü, karşılaşmanın bilet gelirlerini depremzedelere bağışlayacak.

Karşılaşma öncesi 38 bin 400 bilet satışa sunulurken biletlerin büyük bölümü tükendi. Hatıra bilet satışı da devam ediyor.

Protokol tribünü de ücretli

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşmada protokol tribününde karşılaşmayı izleyecek olanlar ücret ödeyecek. AFAD'a yapılacak 1500 lira tutarındaki bağış dekontu ile protokol tribüne geleceklere bilet tanımlanacak.

Basın mensupları da en az 100 lira ödeme karşılığında karşılaşmayı takip edecek.

Basel de gol atması halinde sevinmeyecek

Basel takımı da karşılaşmada gol atması halinde sevinmeyeceğini açıkladı.

Basel Sportif Direktörü Heiko Vogel, dün düzenlenen basın toplantısında, "Rakibimizin olduğu gibi biz de oynamak zorunda olduğumuz bir maç olarak bu maçı düşünüyoruz. Hiçbir şekilde gol sevincinin yapılmayacağını oyuncularıma söyleyeceğim." ifadesini kullandı.