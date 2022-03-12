Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 9
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.053,85
ALTIN
941,33
DOLAR
14,78
STERLİN
19,33
EURO
16,18
Yeditepe Üniversitesi öğretim elemanı alacak
Yeditepe Üniversitesi öğretim elemanı...
Anadolu Üniversitesi 7 Sınav Hizmetleri Uzmanı Alacak
Anadolu Üniversitesi 7 Sınav...
Ticaret Bakanlığı 524 Sözleşmeli Personel Alacak
Ticaret Bakanlığı 524 Sözleşmeli...
İstanbul Atlas Üniversitesi 4 Öğretim Elemanı alacak
İstanbul Atlas Üniversitesi 4...

Trabzon'da otobüse binenlere 'o sene bu sene' sürprizi

Trabzonspor’un Süper Lig’de adım adım şampiyonluğa ilerleyişi nedeniyle kent şampiyonluk havasına girdi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüslere binen vatandaşlar, kartlarını okuttuğunda ‘o sene bu sene’ sözünü duyuyor.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
12 Mart 2022 Cumartesi 16:22
Trabzon'da otobüse binenlere 'o sene bu sene' sürprizi

Spor Toto Süper Lig’in bitimine 10 hafta kala 67 puanla rakiplerinden açık ara farkla lider olan Trabzonspor’un erken gelecek şampiyonluğun hazırlığı tüm kentte yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde trafik ışıklarına ‘o sene bu sene’ sloganını yazdıran ve kupa çıkartması yapıştıran Trabzon Büyükşehir Belediyesi, şampiyonluğun parolası olan sözü bu kez belediyeye ait otobüslere taşıdı.

YOLCULAR 'O SENE BU SENE' SÖZÜYLE KARŞILANIYOR

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne ait toplu taşıma araçlarına binen yolcular, otobüse binerek kartını okutunca cihazdan gelen ‘o sene bu sene’ sözüyle karşılanıyor. Kentte başlattığı yeni uygulamayı duyuran Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin paylaştığı videoda, durakta bekleyen vatandaşların otobüse binip kartlarını okuttuktan sonra yaşadıkları şaşkınlık yüzlerine yansıyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporSüper LigFutbolTrabzon Büyükşehir BelediyesiO Sene Bu Sene
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trabzonspor, evindeki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor
Trabzonspor, evindeki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor
BEL BOYUN VE DURUŞ BOZUKLUĞU YAŞAYANLAR İÇİN HAZIRLANAN PİLATES HİKAYEM ADLI KİTAP RAFLARDA
BEL BOYUN VE DURUŞ BOZUKLUĞU YAŞAYANLAR İÇİN HAZIRLANAN PİLATES HİKAYEM ADLI KİTAP RAFLARDA
Aziz Yıldırım'dan rekor tazminat talebi
Aziz Yıldırım'dan rekor tazminat talebi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans