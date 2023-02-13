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Trabzonspor-Basel maçı biletleri satışa çıktı

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 16 Şubat Perşembe günü sahasında İsviçre'nin Basel takımı ile yapacağı maçın biletleri satışa çıktı.

13 Şubat 2023 Pazartesi 17:17
Trabzonspor-Basel maçı biletleri satışa çıktı

Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın biletleri saat 15.00 itibarıyla satışa sunuldu.
Taraftarlar, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenenler için başlatılan bilet kampanyasına destek amacıyla soğuk ve kar yağışına rağmen Atatürk Alanı'ndaki Trabzonspor kombine ve bilet satış noktasında uzun kuyruklar oluşturdu.
Bilet almak için bekleyen Ahmet Aksu, AA muhabirine, Türkiye'nin yaşadığı depremlerin 'Sen, ben' meselesinin dışında bir durum olduğunu söyledi.
El ele kol kola vererek depremzedelere yardım edilmesi gerektiğini belirten Aksu, "Bir daha bu tür olayların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor. Trabzonspor'un bilet gelirini depremzedelere bağışlaması bizleri çok sevindirdi, yönetime teşekkür ediyoruz." dedi.
Taraftar Enver Kaplan, kombine bileti olmasına rağmen bilet satın almak için sırada beklediğini ifade ederek, "Depremzedelere destek için bilet alacağız. Onlara yaptıklarımız az bile." diye konuştu.
Fatma Kazancı da hem depremzedelere hem de takıma destek için bilet sırası beklediğini dile getirerek, şunları kaydetti:
"Televizyonlarda bir haftadır izliyoruz. Allah onların yardımcısı olsun. Yurt içi, yurt dışından destek olan herkesten Allah razı olsun. Ölenlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Trabzonspor'un bilet gelirini depremzedelere bağışlaması da bizleri çok sevindirdi, takımımıza başarılar diliyorum."
Hatay'daki depremzedelere yardımda bulunmak için bölgeye gittiğini ifade eden İrfan Başkaya, kombine bileti olduğunu ancak bilet gelirinin depremzedelere bağışlanacağını duyunca bilet almak için gişeye geldiğini söyledi.
Başkaya, arkadaşlarını da bilet almak için davet ettiğini belirterek, "Hatay'daki durum kötü, hatta kötü kelimesi iyi bile kalabilir, çok çok kötü. Onlara bilet alarak nakdi yardımda bulunmak istedim. Trabzonspor'a depremzedelere destek verdiği için teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Öte yandan, maçın biletlerinin VIP Platinum 750, VIP Gold 500, VIP Silver 400, batı tribün 250, doğu tribünü 200, Yavru Fırtına 125, Güney Kale Arkası ve Kuzey Kale Arkası 100 liradan satışa çıkarıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporBaselFutbolUEFA
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