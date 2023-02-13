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Trabzonspor-Basel maçının reklam geliri depremzedelere gidecek

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 16 Şubat Perşembe günü İsviçre'nin Basel takımı ile yapacağı maçın reklam geliri "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara bağışlanacak.

13 Şubat 2023 Pazartesi 11:08
Trabzonspor-Basel maçının reklam geliri depremzedelere gidecek

İSTANBUL - Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 16 Şubat Perşembe günü sahasında İsviçre'nin Basel takımı ile yapacağı maçın reklam geliri "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara bağışlanacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin yayıncısı Acun Medya'nın sahibi Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, karşılaşmanın TV8'den yayımlanacağını duyurdu.

Ilıcalı, paylaşımında, "Reklam geliri depremzede vatandaşlarımız için kullanılacaktır." ifadesine yer verdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporBasel MaçıReklam GeliriDepremzedeler
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