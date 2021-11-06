TRABZONSPOR, BEŞİKTAŞ'I UZATMALARDA DEVİRDİ

Süper Lig’in 12’nci haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor’a 2-1 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri, 45+4’üncü dakikada Abdülkadir Ömür ve 90+6’ncı dakikada Cornelius kaydetti. Beşiktaş’ın karşılaşmadaki tek golü ise 62’nci dakikada Larin’den geldi.