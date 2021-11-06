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TRABZONSPOR, BEŞİKTAŞ'I UZATMALARDA DEVİRDİ

Süper Lig’in 12’nci haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor’a 2-1 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri, 45+4’üncü dakikada Abdülkadir Ömür ve 90+6’ncı dakikada Cornelius kaydetti. Beşiktaş’ın karşılaşmadaki tek golü ise 62’nci dakikada Larin’den geldi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
06 Kasım 2021 Cumartesi 21:14
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TRABZONSPOR, BEŞİKTAŞ'I UZATMALARDA DEVİRDİ

13’üncü dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Rosier ortasını yaptı. Ceza sahası içinde müsait durumdaki Güven Yalçın’ın şutunda kaleci Uğurcan Çakır topun sahibi oldu.

35’inci dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Rosier, yerden sert kesti. Hugo’nun ayak koyduğu top az farkla kornere gitti.

39’uncu dakikada Hamsik’in ara pasıyla sol kanattan savunma arkasına sarkan Nwakaeme, Welinton’dan sıyrıldıktan sonra sol çaprazdan şutunu çekti, kaleci Ersin ayaklarıyla gole izin vermedi.

41’inci dakikada Ghezzal’ın ara pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Larin’in şutunda kaleci Uğurcan topu kornere tokatladı.

45+2’nci dakikada Pjanic’in ara pasıyla sol kanattan çizgiye inen Umut Meraş’ın altıpasa çevirdiği topa, kimse ayak koyamadı.

45+4’üncü dakikada Hamsik’in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Abdülkadir Ömür’ün vuruşunda top kaleci Ersin Destanoğlu’nun solundan ağlara gitti: 0-1.

Mücadelenin ilk yarısı Trabzonspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

49’uncu dakikada Umut Meraş’ın pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Güven Yalçın’ın vuruşunda kaleci Uğurcan parmaklarının ucuyla topu kornere gönderdi.

62’nci dakika Beşiktaş eşitliği yakaladı. Trondsen’in hatalı geri pasında araya giren Larin kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldı. Hüseyin Türkmen’in müdahalesi sonrasında altıpasa giden topu Larin ağlara gönderdi: 1-1.

87’nci dakikada Trabzonspor’da sağ kanattan kazanılan kornerde Hamsik ortasını yaptı. Hugo’nun kafa vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.

90+6’ncı dakikada Trabzonspor öne geçti. Hızlı gelişen bordo-mavili ekip atağında Cornelius pasını Nwakaeme’ye verdi. Nwakaeme, rakibinden sıyrıldıktan sonra pasını tekrardan Cornelius’a verdi. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti: 1-2.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Trabzonspor deplasmanda Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşTrabzonsporSüper LigFutbol
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