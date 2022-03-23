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Trabzonspor-Beşiktaş maçı biletleri karaborsaya düştü

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
23 Mart 2022 Çarşamba 15:32
Trabzonspor-Beşiktaş maçı biletleri karaborsaya düştü

TRABZON - Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 31’inci haftasında oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş derbisinin biletleri fırsatçıların elinde fahiş fiyatlarla satılıyor.

Süper Lig’in 31’inci haftasında evinde Beşiktaş’ı ağırlamaya hazırlanan Trabzonspor maçının biletleri, dün satışa çıktıktan sonra 10 dakika içerisinde tükendi. Gişelerden ve Passolig uygulamasında satışa çıkan 40 bin 248 bilet dakikalar içerisinde satılırken, sabahın erken saatlerinde gişe önünde beklemeye başlayan çok sayıda taraftar bilet alamadıkları için hayal kırıklığı yaşadı. Trabzonspor’un önceki karşılaşmalarına göre fiyat yükselttiği maçın biletleri büyük talep görürken fazladan bilet alan fırsatçılar biletleri yüksek bedelli olarak sosyal medyada satışa çıkardı.
 

SOSYAL MEDYADA BİLET PAZARLIĞI
 

Karşılaşmanın biletini sosyal medyada satmaya çalışan kişilerin 350 TL’den aldığı kale arkası bileti için 500 TL’den, 450 TL’den satılan Fırtına tribünü bileti için 550 TL’den, 650 TL'den satılan Doğu Bloku bileti için de 800 TL'den pazarlık yaptığı görüldü. Biletlerin yeniden satışa çıkmak üzere kulübe devredilmek yerine karaborsada fahiş fiyatla satılmasına taraftarlar tepki gösterdi. Bordo mavili kulüp daha önceki karşılaşmalarda maç biletleri karaborsada satan kişilere suç duyurusunda bulunmuştu.

Şampiyonluğa ilerleyen Trabzonspor için kritik viraj olan karşılaşma, 3 Nisan Pazar Günü Medical Park Stadyumu’nda kapalı gişe oynanacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporBeşiktaş Maçı BiletleriKaraborsa
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