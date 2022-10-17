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Trabzonspor, BeÅŸiktaÅŸâ€™a 310 gÃ¼ndÃ¼r deplasmanda yenilmiyor

17 Ekim 2022 Pazartesi 13:20
Trabzonspor, BeÅŸiktaÅŸâ€™a 310 gÃ¼ndÃ¼r deplasmanda yenilmiyor

TRABZON -Â SÃ¼per Ligâ€™in 10â€™uncu haftasÄ±nda zorlu BeÅŸiktaÅŸ deplasmanÄ±ndan 1 puanla dÃ¶nen Trabzonspor, rakibine karÅŸÄ± deplasmanda yenilmezlik serisini 6 maÃ§a Ã§Ä±kardÄ±. Trabzonspor kariyerinde BeÅŸiktaÅŸâ€™a karÅŸÄ± yenilmeyen teknik direktÃ¶r Abdullah AvcÄ±, eski takÄ±mÄ±na karÅŸÄ± yenilmezlik serisini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

SÃ¼per Ligâ€™in 10â€™uncu haftasÄ±nda BeÅŸiktaÅŸâ€™la deplasmanda karÅŸÄ±laÅŸan Trabzonspor, rakibiyle 2-2â€™lik berabere kalarak 18 puanla ligin 5â€™inci sÄ±rasÄ±na yÃ¼kseldi.

TRABZONSPOR SERÄ°YÄ° 6 MAÃ‡A Ã‡IKARDI

Bordo mavililer, BeÅŸiktaÅŸ karÅŸÄ±sÄ±nda deplasmanda Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± maÃ§larda yenilmezlik serisini 6 maÃ§a Ã§Ä±kardÄ±. Rakibine son olarak 2016-17 sezonunun 10â€™uncu haftasÄ±nda Åženol GÃ¼neÅŸ yÃ¶netiminde oynanan mÃ¼sabakadan 2-1 yenilgiyle ayrÄ±lan bordo mavililer, sonrasÄ±nda oynanan maÃ§larda 4 beraberlik ve 2 galibiyet aldÄ±. Trabzonspor, dÃ¼n akÅŸam da sahadan beraberlikle ayrÄ±larak BeÅŸiktaÅŸ deplasmanÄ± yenilmezliÄŸini 310 gÃ¼ne Ã§Ä±kardÄ±.

BEÅžÄ°KTAÅžâ€™A KARÅžI HÄ°Ã‡ YENÄ°LMEDÄ°

Teknik direktÃ¶r Abdullah AvcÄ±, Trabzonspor kariyerinde BeÅŸiktaÅŸ ile oynadÄ±ÄŸÄ± maÃ§larÄ± kaybetmemeyi baÅŸardÄ±. Trabzonsporâ€™da yaklaÅŸÄ±k 2 yÄ±ldÄ±r gÃ¶revini sÃ¼rdÃ¼ren teknik adam, dÃ¼n akÅŸam oynanan mÃ¼sabakayla birlikte eski takÄ±mÄ±na karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± 4 maÃ§tan da puan veya puanlarla ayrÄ±larak yenilmezlik serisi elde etti.

TRABZONSPORâ€™DA Ä°KÄ°NCÄ° KIRMIZI KARTI

Trabzonsporlu Yusuf YazÄ±cÄ±â€™nÄ±n Gedson Fernandesâ€™e yaptÄ±ÄŸÄ± mÃ¼dahale sonrasÄ± kÄ±rmÄ±zÄ± kart gÃ¶rerek takÄ±mÄ±nÄ± 10 kiÅŸi bÄ±raktÄ±. Trabzonsporâ€™un 2017-18 sezonunun 9â€™uncu haftasÄ±nda Yeni Malatyasporâ€™a 1-0 maÄŸlup olduÄŸu maÃ§ta da kÄ±rmÄ±zÄ± kart gÃ¶ren Yusuf, SÃ¼per Ligâ€™deki 2â€™nci kÄ±rmÄ±zÄ± kartÄ±nÄ± dÃ¼n akÅŸam gÃ¶rdÃ¼. Sosyal medya hesabÄ±ndan aÃ§Ä±klama yaparak Ã¶zÃ¼r dileyen futbolcu, kiralÄ±k olarak geldiÄŸi Lille takÄ±mÄ±nda 2019 yÄ±lÄ±nda Stade Reimsâ€™e karÅŸÄ± oynanan maÃ§ta Ã§ift sarÄ± kart gÃ¶rÃ¼p cezalÄ± duruma dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporBeÅŸiktaÅŸDeplasman
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