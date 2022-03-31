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Trabzonspor'da hedef desibel rekoru

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
31 Mart 2022 Perşembe 13:45
Trabzonspor'da hedef desibel rekoru

TRABZON - Spor Süper Lig’de lider Trabzonspor taraftarları, sahalarında kapalı gişe oynayacakları Beşiktaş karşılaşmasında, tezahüratlarla desibel rekoru kırmayı hedefliyor. 


 

Süper Lig’in 31’inci haftasında 3 Nisan’da oynayacağı Beşiktaş maçına Medical Park Stadyumu'nda karnaval havası yaşatmaya hazırlanan Trabzonspor taraftarları, takımlarına destek verdikleri tribünlerde yapacakları çılgın tezahüratlarla da desibel rekoru kırma denemesi gerçekleştirecek. Biletleri günler öncesinde tükenen, 41 bin 461 kapasiteli stadyumda ‘kapalı gişe’ oynanacak karşılaşmada, bordo mavililer takımlarını 90 dakika coşkuyla destekleyecek. Karşılaşma boyunca tribünlerinin birçok noktasından da lisanslı firma tarafından ses ölçümleri yapılacak. Tüm taraftar gruplarının ortak çalışmasıyla müsabaka öncesi dev koreografi de sergilenecek stadyumda, ölçülen desibel değeri de skorboardlara yansıtılacak.


 

REKOR GALATASARAY’DA


 

Süper Lig'de 2010-2011 sezonunda Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Türk Telekom Stadı'nda yapılan derbide sarı-kırmızılı taraftarlar 131,76 desibel rekoruyla, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Desibel RekoruTrabzonspor
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