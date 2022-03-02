Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 13
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1.995,44
ALTIN
871,01
DOLAR
14,07
STERLİN
18,81
EURO
15,65
Milli Eğitim Bakanlığı fizyoterapist ve aşçı alımı yapacak
Milli Eğitim Bakanlığı fizyoterapist...
Bağcılar Belediyesi zabıta alacak
Bağcılar Belediyesi zabıta alacak
MEF Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
MEF Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Bursa Teknik Üniversitesi 30 Sözleşmeli Personel alıyor
Bursa Teknik Üniversitesi 30...

Trabzonspor'da sakatlanan Vitor Hugo: Çok korktum

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
02 Mart 2022 Çarşamba 14:34
Trabzonspor'da sakatlanan Vitor Hugo: Çok korktum

TRABZON - Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında dün akşam oynanan Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında sakatlanan Bordo-mavili oyuncu Vitor Hugo, sağlık durumuyla ilgili mesaj yayınlayarak, kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Trabzonspor’un 85'inci dakikada yaşadığı top kaybında orta sahadan atağa kalkan Wright’la girdiği ikili mücadele sırasında sakatlanan ve sahayı sedye üzerinde taraftarın alkışlarıyla terk eden tecrübeli stoper Vitor Hugo dün akşam çekilen MR sonucunda 'sağ tibia lateral platoda non-deplase kırık' tespit edilerek uzun bacak alçısı uygulanmıştı.

HUGO: AMELİYATA İHTİYACIM OLMAYACAK

Konservatif tedavi yapılması planlanan Brezilyalı oyuncu sosyal medya hesabından, "Sağ dizimdeki çapraz bağları incitmekten çok korktum. Bu en kötü sakatlıklardan biri. Oyuncu değişikliği istedim. Tanrıya şükür, çok dua ettikten ve MR çekildikten sonra doktor bunun bağlarla ilgili olmadığını belirledi ve bu yüzden ameliyata ihtiyacım olmayacak. Kaval kemiğimde bir çatlak var ve iyileşmek için bir süre işten izin almam gerekecek. Ama iyi ki Tanrı dualarımı duydu ve daha kötü bir şey vermemiş. Size de dualarınız için teşekkür ederim. Daha da güçlü bir şekilde geri dönmek için kendimi sonuna kadar adayacağıma söz veriyorum. Bana sevgi ve cesaret mesajları gönderen herkese çok teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi. 

AVCI'NIN STOPER SIKINTISI

Trabzonspor savunmasında ilk devrede Edgar Ie'nin ardından Vitor Hugo'nun da sakatlanması takımda sıkıntıya neden oldu. Teknik direktör Abdullah Avcı karşılaşma sonunda, "Mevkisi olarak sıkıntılı olduğumuz bir yer. Galibiyete sevindik ama Hugo’ya üzüldük. Teknik adam olarak takıldığım şeyler olabiliyor. Basit oynamamız gereken yerde geçiş yedik, bunun da bedeli Hugo oldu" açıklamasıyla ligin son haftalarında Hugo'nun mevkisinde yaşayacağı sıkıntıyı ifade etmişti.

Trabzonspor'da Hugo'nun tedavisinin en az 7 hafta sürmesi beklenirken, Karadeniz ekibinin kadrosunda stoper mevkiinde Denswil, Ahmetcan Kaplan ve Hüseyin Türkmen kaldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Vitor HugoTrabzonspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor: 2-0 
Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor: 2-0 
Süper Lig'e Nwakaeme damgası
Süper Lig'e Nwakaeme damgası
CSKA Moskova'da Yusuf Yazıcı fırtınası
CSKA Moskova'da Yusuf Yazıcı fırtınası
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans