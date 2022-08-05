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Trabzonspor Enis Destan’ı Polonya ekibine kiraladı

05 Ağustos 2022 Cuma 15:52
Trabzonspor Enis Destan’ı Polonya ekibine kiraladı

TRABZON - Trabzonspor’un genç oyuncularından Enis Destan, Polonya’nın Warta Poznan takımına 1 yıllığına transfer oldu.

Trabzonspor, geçtiğimiz sezon Altınordu FK'dan kadrosuna kattığı Enis Destan’ın Warta Poznan takımına transferi konusunda anlaşma sağladı. Trabzonspor’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, 75 bin Euro karşılığında kiralanan genç oyuncu 1 yıl süreyle Polonya ekibinin formasını giyecek.

Altınordu FK altyapısında yetişen 20 yaşındaki genç santrfor, kariyerinin ilk şampiyonluğunu yaşadığı Trabzonspor’da transfer olduğu dönemden bu yana forma şansı bulamamıştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporEnis DestanPolonya
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