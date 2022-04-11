Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçının biletleri satışta

TRABZON - Spor Toto Süper Lig’in 33’üncü haftasında sahasında Vavacars Fatih Karagümrük’ü konuk etmeye hazırlanan Trabzonspor, karşılaşmanın biletlerini satışa çıkardı.
Süper Lig’in 33’üncü haftasında 72 puanla şampiyonluğa ilerleyen Trabzonspor, 15 Nisan Cuma günü Vavacars Fatih Karagümrük’ü ağırlayacak. Şampiyonluğa giden yolda kritik öneme sahip müsabakanın biletleri bugün saat 15.00’te satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan 38 bin 742 biletin yaklaşık yüzde 83’lük kısmı 5 dakika içerisinde tükendi.
15 Nisan Cuma günü saat 20.30’da Medical Park Stadyumu’nda oynanacak Trabzonspor-Vavacars Fatih Karagümrük maçının bilet fiyatları şu şekilde:
VIP Platinum: 2.000 TL
VIP Gold: 1.500 TL
VIP Silver: 1.000 TL
Batı: 400 TL
Doğu: 350 TL
Fırtına: 200 TL
Kale Arkası: 150 TL
VIP Platinum: 3.250 TL
VIP Gold: 2.500 TL
VIP Silver: 1.750 TL
Batı: 750 TL
Doğu: 650 TL
Fırtına: 450 TL
Kale Arkası: 350 TL
DHA