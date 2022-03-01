Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor: 2-0 

11’inci dakikada Edin Visca orta alandan aldığı topu ceza sahasına önüne kadar sürdü. Sağ kanattan ceza sahası içerisine giren Djaniny ile verkaç yapan Visca'nın penaltı noktasına yakın bir yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

24’üncü dakikada ceza sahası içinde soldan Djaniny topu ortaladı. Kouassi’nin kontrol etmek istediği topu kaleci Sousa ceza sahası dışına gönderdi. Topu ceza sahası dışında yakalayan Siopis, ceza sahası içindeki Kouassi’ye gönderdi. Antalyaspor defansı Kouassi’nin vuruşunu engelleyerek topu ceza sahası dışına çıkardı.

32’nci dakikada ceza sahasında sol çaprazdan Puchacz’ın gelişine vuruşunda top kaleci Sousa’dan sekti. Önüne düşen topa vuran Bakasetas topu ağlara gönderdi ancak VAR incelemesi sonucu Bakasetas'ın ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

39’uncu dakikada Antalyaspor atağında ceza sahası içinde Ndao’nun vuruşunda topu kaleci Uğurcan çıkardı.

41’inci dakikada Antalyaspor’da Fernando'nun kullandığı köşe vuruşunda Ndao’nun kafa vuruşunda top Uğurcan’da kaldı.

55’inci dakikada ceza yayı üzerinde Antalyaspor’da Fredy, Ndao'dan aldığı pasla meşin yuvarlağı kaleye gönderdi, top üstten dışarı çıktı.

61’inci dakikada ceza sahası içinde Bakasetas’ın vuruşu üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Ceza sahası içinde düşen topla buluşan Kouassi’nin vuruşu da üst direğe çarparak oyuna alanına geri döndü.

69’uncu dakikada ceza sahası yakınında kullanılan serbest vuruşta Edin Visca topu savunmanın arkasına gönderdi. Topu karşılayan Djaniny’nin vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Sousa kornere çıkardı.

88’inci dakikada Abdülkadir Ömür, orta sahada kazandığı topta, ceza sahası arkasına sarkan Cornelius'a pasını çıkardı. Cornelius'tan önce ceza sahası yayı üzerinde savunmanın kayarak müdahalesi sonrasında topu önünde bulan Berat'ın plase vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.

Karşılaşma bu skorla sona erdi.

BERAT İLK GOLÜNÜ ATTI, HUGO ALKIŞLARLA UĞURLANDI

Trabzonspor, bu sezon ligde yenildiği tek takım olan Antalyaspor’u kupadan elerken Berat Özdemir, Trabzonspor kariyerinde ilk golünü Antalyaspor'a attı. Karşılaşmanın 83’üncü dakikasında sarı kart gördüğü pozisyonda sakatlanan Vitor Hugo 85’inci dakikada sedye üzerinde oyundan çıktı. Antalyaspor atağını engellerken sakatlanan Hugo, bordo mavili taraftarların alkışlarıyla saha kenarına alındı.