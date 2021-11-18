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Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
18 Kasım 2021 Perşembe 16:09
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Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

TRABZON - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 13’üncü haftasında pazartesi günü sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bugün saat 11.30’da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda ısınma koşusu, pas ve koordinasyon çalışmalarının ardından 5’e 2 çalışmaları gerçekleştirildi. Geçiş çalışmaları ile devam eden antrenman, şut ve atak sonuçlandırma çalışmaları ile tamamlandı.

Antrenmana tedavileri devam eden Fode Koita katılmadı. Hüseyin Türkmen ise takımdan ayrı çalıştı. Milli takım kamplarından dönen Siopis, Cornelius ile Hamsik takıma katılırken Trondsen, Bakasetas, Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı ve Berat Özdemir’in ise yarınki çalışmada yer alacakları belirtildi. Trabzonspor’da Slovak Milli Takım kampında hafif sakatlık yaşayan Hamsik, takımdan ayrı koşu yaptı. Milli takımdan dönen Danimarkalı oyuncu Cornelius ise antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı, daha sonra takımdan ayrıldı.

HAMSIK ERKEN DÖNDÜ

Slovakya Milli Takımı'nda hafif sakatlık yaşayan bordo mavili takımın deneyimli orta saha oyuncusu Marek Hamsik, izni olmasına rağmen Trabzon’a 1 gün erken gelerek bugünkü antrenmana katıldı. Oyuncunun durumunun iyi olduğu, pazartesi günkü müsabakada takımda yer alabileceği kaydedildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporGaziantep FK Maçı
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