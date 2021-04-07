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Trabzonspor-Hes Kablo Kayserispor: 1-1

Süper Lig'in 33'üncü haftasında Trabzonspor sahasında Hes Kablo Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Trabzonspor galibiyet hasretini iki, Kayserispor ise 4 maça çıkardı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
07 Nisan 2021 Çarşamba 08:51
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Trabzonspor-Hes Kablo Kayserispor: 1-1

6’ncı dakikada sol kanattan ceza sahası içerisine giren Henrique’nin altıpasa çıkardığı topa iyi hareketlenen Muğdat’ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

12’nci dakikada sağ kanattan Kvrzic’in altıpasın önüne ortasına iyi hareketlenen İlhan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.

20’nci dakikada Bakasetas’ın pasında ceza sahası çizgisinin üzerinde topla buluşan Ekuban rakibinden sıyrıldıktan sonra vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı.

26’ncı dakikada sol kanattan Flavio’nun ortasına altıpasın önünde iyi yükselen Bakasetas’ın kafa vuruşunda Doğan son anda topu köşeden çıkardı.

29’uncu dakikada Nwakaeme’nin pasıyla  savunmanın arkasına iyi hareketlenen Bakasetas meşin yuvarlağı önüne indirdikten sonra penaltı noktasının solundan vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

32’nci dakikada Ekuban’ın sağ kanattan kaleye gönderdiği sert şutu Doğan son anda kornere çeldi.

50’nci dakikada Nwakaeme’nin ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği şut yandan dışarıya gitti.

52’nci dakikada Nwakaeme’nin ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği şutu kaleci Doğan son anda kornere çeldi.

65’inci dakikada ceza sahası yayının gerisinden kazanılan serbest vuruşta Bakasetas’ın doğrudan kaleye gönderdiği topu Doğan son anda çıkardı, dönen topu Flavio kafa ile tekrar kaleye gönderdi ancak Doğan bu kez de kornere çelmeyi başardı.

80’inci dakikada Ekuban’ın ceza sahası yayının solundan kaleye gönderdiği sert şutta top üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

85’inci dakikada ceza sahası çizginin hemen yanında sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Bakasetas’ın doğrudan kaleye gönderdiği top savunmadan da sekip kaleye yöneldi ancak Doğan son anda kornere çeldi.

87’nci dakikada ceza sahası yayının hemen solundan kazanılan serbest vuruşta Baker’ın kaleye gönderdiği sert şut üst direğe çarpıp oyuna alanına geri döndü, devamında Yusuf’un kafayla kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı Doğan kurtardı.

90’ıncı dakikada Yusuf’un sağ kanattan kaleye gönderdiği şutu Doğan direk dibinden kornere çeldi.

90+6’ncı dakikada Bakasetas’ın penaltı noktasının solundan kaleye gönderdiği sert şutu Doğan kurtardı.

Karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporHes Kablo KayserisporSüper LigFutbol
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