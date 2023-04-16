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Trabzonspor ile Beşiktaş golsüz berabere kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş golsüz berabere kaldı.

16 Nisan 2023 Pazar 22:50
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Trabzonspor ile Beşiktaş golsüz berabere kaldı
Trabzon

16. dakikada Bakasetas'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde iyi yükselen Gomez'in kafa şutu sonrası top az farkla yandan auta çıktı.

Daha çok orta alan mücadelesi şeklinde geçen ilk yarıda her iki takımda etkili gol pozisyonu üretemedi.

Takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti.

51. dakikada Aboubakar'ın pasına hareketlenen Ghezzal'ın ceza alanı dışından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır yatarak topu kontrol etti.

65. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına hareketlenen Abdülkadir Ömür'ün aşırtma vuruşunda kaleci Mert Günok, topa uzanarak sahip oldu.

66. dakikada Gedson Fernandes'in ceza alanı çizgisi üzerinde yerden şutunda, kaleci Uğurcan Çakır tehlikeyi önledi.

71. dakikada ceza alanı sağ çaprazında Markovic'in şutunda kaleci Mert Günok'un güçlükle çeldiği topu savunmada Onur Bulut, Eren Elmalı'dan önce araya girerek uzaklaştırdı.

73. dakikada Eren Elmalı'nın soldan ortasında, ceza alanı içinde Abdülkadir Ömür'ün kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.

81. dakikada Markovic'in soldan arka direğe ortasında, Gomez'in içeriye çıkardığı topu çizgi önünde Colley, Trezeguet'den önce uzaklaştırdı. Topu takip eden Eren Elmalı'nın şutunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.

85. dakikada Trezeguet'nin ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Mert Günok, yerden seken topu kornere çeldi.

86. dakikada Redmond'un ceza alanı sağ çaprazından sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır büyük bir tehlikeyi önledi.

88. dakikada Redmond'un sağdan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içinde Mulaka'nın şutunda, kaleci Uğurcan Çakır çizgi önünde topu çıkardı.

90+1. dakikada Trezeguet'nin ceza alanı hemen dışından sert şutunda, kaleci Mert Günok topu kornere gönderdi.

Karşılaşma 0-0 eşitlikle tamamlandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporSKSüperligBeşiktaşJK
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