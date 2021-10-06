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Trabzonspor Kadın Futbol Takımı kuruluyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
06 Ekim 2021 Çarşamba 10:47
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Trabzonspor Kadın Futbol Takımı kuruluyor

TRABZON - Trabzonspor Kulübü, Kadın Futbol Takımı’nı kurmak için, Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) başvuruda bulundu.

Kadın Futbol Takımı’nı yeniden faaliyete geçirmek isteyen Trabzonspor, bu konuda gerekli resmi süreci başlattı. TFF’nin vereceği cevaba göre 1’inci Lig’den faaliyetlerine başlayacak olan Kadın Futbol Takımı’nın tanıtımının kısa süre içerisinde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Bordo-mavili Kulübün Amatör Branşlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Hayırlıoğlu, kulüp bünyesinde oluşturulacak kadın futbol takımı için hazırlıkların devam ettiğini söyledi.

HAYIRLIOĞLU: TRABZONSPOR MARKASINA YAKIŞIN BİR TAKIM OLACAK

Kadın futbol takımı için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda çalışma yaptıklarını belirten Hayırlıoğlu, TSYD Trabzon Şubesi’nde yaptığı açıklamada, “Gençlik Gelişim Teknik Sorumlumuz Hamit Cihan, geçmiş dönemde var olan kadın futbol takımımızın teknik direktörlüğünü yapmıştı. Bu konuda tecrübeli olan hocamızla çalışmaları sürdürüyoruz. Şu an itibarıyla idari ve teknik yapılanmayı tamamlama aşamasındayız. Kısa sürede Trabzonspor’un marka değerine yakışır bir takım oluşturup ligde yarışmak istiyoruz” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Kadın Futbol Takımı Kuruluyor
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