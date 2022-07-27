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Trabzonspor kafilesi yurda döndü

Süper Lig’de yeni sezona hazırlanan Trabzonspor, yurt dışı kampını tamamlayarak yurda döndü. 

27 Temmuz 2022 Çarşamba 08:50
Trabzonspor kafilesi yurda döndü

Trabzonspor, Slovenya ve Avusturya'da gerçekleştirdiği 2 etaplı yurt dışı kampını tamamladı. Avusturya’dan saat 18.00’de özel uçakla hareket eden bordo mavililer, saat 21.30’da Trabzon Havalimanına ulaştı. Bordo mavili futbolcuları havalimanı çıkışında bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar, yurda dönen futbolcularla fotoğraf çektirdi.

TREZEGUET: İYİ BİR SEZON OLACAK

Trabzon’a ilk kez gelen yeni transferlerden Mahmoud Trezeguet havalimanı çıkışında taraftarlardan ilgi gördü. DHA’ya konuşan Trezeguet, “Çok heyecanlıyım ve inşallah bizim için iyi bir sezon olacak" dedi. 

LARSEN: HEYECANLIYIM

Bordo mavili takımın yeni transferlerinden Larsen de “İyi hissediyorum. Çok heyecanlıyım ve burada olduğum için çok mutluyum” diye konuştu. 

Trabzonspor, 30 Temmuz Cumartesi günü Süper Kupa finalinde Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporFutbolFutbolcuKamp
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