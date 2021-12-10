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Trabzonspor, Kouassi ile 3.5 yıllığına anlaştı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
10 Aralık 2021 Cuma 16:27
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Trabzonspor, Kouassi ile 3.5 yıllığına anlaştı

TRABZON - Trabzonspor, 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu Jean Evrard Kouassi ile anlaştı. 

Trabzonspor'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, bordo mavili kulüple serbest statüdeki Kouassi arasında 3.5 yıllık anlaşma sağlandı. Buna göre, sakatlanarak sezonu kapatan Gervinho'nun yerine transfer edilen Kouassi'ye 2021-2025 sezonu için 3.5 milyon Euro garanti ücret ödenecek. Futbolcuya 2021-2022 sezonu için 200 bin Euro ve her bir sezon için yıllık 400 bin Euro imza ücreti ödemesi yapılacak. 

Ayrıca menajerine futbolcunun sözleşmesinin devam etmesi şartına bağlı olarak Kouassi'ye ödenecek yıllık ücretin yüzde 10'u kadar da ödeme yapılacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporKouassi
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