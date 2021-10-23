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Trabzonspor liderliğini sürdürdü

Süper Lig'in 10'uncu haftasında Göztepe, evinde lider Trabzonspor'u konuk etti. Karşılaşma, Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golü 56'ncı dakikada Gervinho kaydetti. Bu sonuçla puanını 24'e çıkaran Trabzonspor liderliğini korurken, Göztepe ise 8 puanda kaldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
23 Ekim 2021 Cumartesi 23:53
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Trabzonspor liderliğini sürdürdü

10'uncu dakikada rakip ceza sahası içinde sol çaprazda topla buluşan Lourency vuruşunu yaptı ancak kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı yumruklayarak tehlikeyi savuşturdu.

29'uncu dakikada Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro dördüncü hakeme yaptığı itiraz sonrasında sarı kart gördü.

43'üncü dakikada Burekovic'in soldan ortasında altıpas üzerindeki Jahovic'in dokunduğu top üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı. İlk yarının sona ermesinin ardından hakeme itirazda bulunan Göztepe kalecisi İrfan Can sarı kart, Göztepe idari menajeri İlhan Şahin ise kırmızı kart gördü.

56'ncı dakikada Trabzonspor öne geçti. Orta alanda topla hareketlenen Abdülkadir Ömür'ün pasında sol çaprazda topa sahip olan Gervinho, sağ köşeye yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

78'inci dakikada Soner ceza sahası içinde topu filelere gönderdi ancak gol Ndiaye'nin ofsaytta olduğu gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

86'ncı dakikada rakip oyuncudan dönen topa ceza alanı içerisinde gelişine vuran Baku'nun şutunda meşin yuvarlak yandan oyun alanını terk etti.

Karşılaşma 1-0 konuk ekibin üstünlüğüyle sonuçlandı.

MAÇIN ARDINDAN

Süper Lig'in 10'uncu haftasında Trabzonspor, deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu. 

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı çok önemli bir galibiyete imza attıklarını söyleyerek, "Çok güzel bir atmosferde maça çıktık. Göztepe seyircisinin inanılmaz bir baskısı vardı. Bunu biliyorduk. Bu baskıyı nasıl kırarız diye düşündük ancak ilk 15 dakikalık bölümde bu baskıyı kıramadık. Ardından 25'inci dakikadan sonra oyuna hükmetmeye başladık, topa sahip olmaya başladık. Devre arası itibariyle Siopis'i oyuna aldık. Geçişten golü bulduk. Göztepe'ye 3 pozisyon verdik, bunlar olacak. İkinci yarıda oyunun kontrolü bizdeydi. Bugün 3 sağ bek oyunda değişti. Dorukhan'la başladık, kasığından sakatlandı. Serkan geçti, ardından Hüseyin o bölgeye geçti. Şampiyonluk yarışında giderken bu tür galibiyetler çok önemlidir. Fenerbahçe maçının ardından böyle bir deplasmanda kazanmak bizi hızlandıracaktır. Taraftarımızın ne kadar mutlu olduğunu biliyorum, bu galibiyeti armağan ediyorum. Takımlarına destek versinler, çok iyi bir yoldayız" dedi.

"OYUNCULARIM SİSTEME SADIK KALDI"

Eksiklerin olduğunu ancak organizasyonlara önem verdiğini belirten Abdullah Avcı, "Trabzonspor camiası her zaman yarışır, yarışacak. Çok güzel bir enerjimiz var. Şehrimizin bize verdiği destek, yönetimin desteği... Önümüzde uzun yol var. Eksiğimiz olmasına rağmen oyuna sadık kalan oyuncu grubum büyük kazançtır. Teknik ekibime çok teşekkür ediyorum. İlk 20 dakikada oyun beni yordu" diye konuştu.

MAESTRO: İYİ OYNAYARAK KAYBETMEK ÜZÜCÜ

Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro ise iyi oynamalarına rağmen kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Sırp çalıştırıcı, "Bugün çok üzgünüz. Kısa zamanda yeni bir oyun kimliği oluşturduk. Takımın parametrelerini değiştirdik. İlk yarıya bakacak olursak izlemesi keyifli bir takım gördük, bu bir süreç. İnsanlar genelde aldığınız puanları sorarlar. Bizim geliştirmemiz gereken yerler var. 20 şut atıyorsak 1'ini gol yapmalıyız. Asıl önemli olan yaptığımız yeniliğin etkisi. Bu kadar fazla pozisyon geliştirebiliyorsak bu yeniliğin faydasıdır. Oyuncularımız pozisyonları değerlendirseler farklı şeyler konuşabilirdik. Bunlar yaşanabiliyor. Önemli olan bunları gelecekte düzeltebilmek. İkinci yarıyı ilk yarı gibi oynayamadık. Oyuncuların ilk yarıda gösterdiği eforu 90 dakika göstermeleri mümkün olmuyor ama onu da yapacağız. Trabzonspor doğru hamleler koydu ve skoru elde ettiler" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GöztepeTrabzonsporSüper LigFutbol
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