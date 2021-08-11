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Trabzonspor, Norveç’e gitti

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 3’üncü Ön Eleme Turu rövanşında deplasmanda Molde FK ile oynayacağı maç için Norveç’e gitti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
11 Ağustos 2021 Çarşamba 10:20
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Trabzonspor, Norveç’e gitti

Trabzon’daki hazırlıklarını tamamlayan bordo mavililer, sabah 09.45’te Trabzon’dan özel uçak ile Molde’ye hareket etti. Trabzonspor’un Molde FK maçı kafilesinde Uğurcan, Erce, Arda, Atakan, Hugo, Edgar Ie, Faruk Can, Serkan, Peres, İsmail, Hüseyin, Trondsen, Berat, Murat Cem, Hamsik, Abdulkadir Parmak, Bakasetas, Yunus, Yusuf, Nwakaeme, Gervinho ve Djaniny olmak üzere toplam 22 oyuncu yer alırken, sakatlıkları bulunan Koita, Abdülkadir Ömür ile Dorukhan Toköz yer almadı.

Trabzonspor, yarın saat 19.00’da Aker Stadyumu’nda Molde FK ile karşılaşacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporUEFA Konferans LigiMolde FK
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