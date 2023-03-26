Trabzonspor olağanüstü genel kurulunda oy verme işlemi başladı

Trabzon (AA)

Bordo-mavili kulübün Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulunun ikinci günü, Ertuğrul Doğan'ın konuşmasıyla başladı.

Doğan, Trabzonspor'un sadece Trabzon'dan ibaret olmadığını belirterek, "Trabzonspor, efsane başkanımız Şamil Ekinci'nin de dediği gibi kökleri Trabzon'da, dalları bütün dünyaya yayılmış çınar ağacıdır. Bu ağacın gölgesinde bulunmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum. Bu kürsüden dalları Mardin'e, Antalya'ya, Ağrı'ya, Niğde'ye, İstanbul'a, Urfa'ya, Artvin'e, Berlin'e, Paris'e, Tokyo'ya, New York'a, hatta Papua Yeni Gine'ye kadar uzanmış armaya sevdalı tüm bordo mavi yüreklere selam gönderiyorum." ifadelerini kullandı.

Trabzon'un bir spor kenti olduğunu, spor geçmişinin 1900'lü yıllara dayandığını ifade eden Doğan, "Bu köklü geçmiş 2 Ağustos 1967'de birleşerek Trabzonspor'umuzu kurmuştur. O tarihten itibaren ülkede futbol artık eskisi gibi olmayacaktı. Önce İkinci Lig şampiyonluğunu kazanan, ardından Anadolu ihtilalini gerçekleştirerek Birinci Lig şampiyonluğunu ilk kez İstanbul dışına taşıyan bu kadim şehrin çocukları, 56 yıldır alın teriyle başarı hikayeleri yazmış, tertemiz kupaları müzemize taşımıştır." diye konuştu.

"Eleştirilere hak veriyoruz"

Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şampiyon başkanımız Sayın Ahmet Ağaoğlu ile birlikte Nisan 2018'de göreve geldiğimizde, kulübümüzün durumu ortadaydı. Finansal manada bitik durumdaydık. Hem ekonomimizi iyileştirmek hem de takımımızı yarışın içerisinde tutmak kolay olmadı. Zor yollardan geçtik ancak camiamızın da sonsuz desteğiyle engelleri aşmayı bildik. Yaklaşık 5 yıllık süreçte birbirinden değerli 4 kupayı müzemize koyduk. Bunlardan biri 10 yıl sonra gelen sekizinci şampiyonluğumuzun kupasıydı. Bu sezon eleştirilerinize hak veriyorum. Maalesef şampiyonluktan sonraki süreci doğru yönetmekte bazı temel eksikliklerimiz oldu. Bugün artık yeni bir sayfa açmanın, kulübümüzün ekonomisini sürdürülebilir hale getirmenin ve tüm kulvarlarda yarışacak kadro oluşturmanın zamanı."

"Anahtar cümle sürdürülebilir ekonomi"

Kısa, orta ve uzun vadede 5 yıllık makro plan hazırladıklarını vurgulayan Doğan, "Camiamıza detaylarını daha sonra açıklayacağız ancak özetlemek gerekirse yol haritamızın anahtar cümlesi sürdürülebilir ekonomidir. Orta vadede sonuç alacağımıza inandığımız sürdürülebilir ekonominin karşılığı kulübümüze gelir sağlayacak yeni projeler, takım bütçesini düşürmek, üreterek yarışacağımız altyapı organizasyonumuzu daha da sağlamlaştırmak ve scouting olacaktır. Bu hamlelerimizin olgunlaşmasını beklerken elbette Trabzonspor'umuz yarışmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Doğan, kendisi ve yönetim kurulu arkadaşlarıyla atacakları her adımda şeffaflık sözü vererek, "Hedeflerimizi gerçekleştirdiğimizde bilin ki Trabzonspor'umuz ayakları yere basan ve kimseye muhtaç olmayan bir yapıya kavuşacaktır. Başarılarla dolu olması umuduyla yol hikayemize başlıyoruz. Camiamızın da dün olduğu bugün de desteğini esirgemeyeceğine inanıyoruz. Son olarak kongreye tek liste girdik ama görüyorum ki buradan tek yürek çıkıyoruz. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum." şeklinde konuştu.

Doğan, kısa süre önce hayatını kaybeden efsanevi teknik direktör Ahmet Suat Özyazıcı ile aralarından ayrılan bütün değerlere de rahmet diledi.

Ertuğrul Doğan'ın tek aday olarak girdiği seçimde oy verme işlemi başladı

Trabzonspor Kulübünün olağanüstü genel kurulunda oy verme işlemi başladı.

Hayri Gür Spor Salonu'nda dün başlayan ve bugün sona erecek genel kurulda, başkan adayı Ertuğrul Doğan'ın konuşmasının ardından divan başkanı Ali Sürmen'in yaptığı anonsla oy verme işlemine geçildi.

Kulüp asbaşkanı Ertuğrul Doğan'ın tek aday olarak girdiği seçimde, 19 sandıkta 9 bin 278 üyenin oy verme hakkı bulunuyor.

Bordo-mavili kulübün 55 yıllık tarihinde 48. yönetim kurulu seçilecek. 46 yaşındaki Doğan, Trabzonspor'un 18. başkanı olacak. Yeni yönetim, 20 aylığına göreve getirilecek.

Bu arada Ertuğrul Doğan, 11. sandıkta oyunu kullandı.

Doğan'ın başkanlığındaki yönetim kurulunda şu isimler yer alıyor:

Asil Üyeler: Zeyyat Kafkas, Ali Haydar Gedikli, Sami Karaman, Kemal Ertürk, Serkan Kılıç, Nevzat Kaya, Faruk Hacıhaliloğlu, Yahya Karahasan, Taner Fikret Saral, Coşkun Öztürk, Ahmet Beşir, İbrahim Şahinkaya, Derviş Köz, Birhan Emre Yazıcı

Yedek Üyeler: Ceyhun Eskici, Hüseyin Ekşi, İmdat Yılmaz, Fatih Solak, Selim Burak Özdemir, Mustafa Atmaca, Ali Beyazlı.

Genel kurulda ayrıca yönetim kurulu için Deniz Erçin, Recep Bakırtaş, Harun Özdemir, Levent Sekban, Aydın İskender ve Muhammet Başkan, asil adaylık başvurusunda bulundu.

Olağanüstü genel kurulda oy verme işlemi, saat 16.00'da tamamlanacak.

Doğan'ın özgeçmişi

Ertuğrul Doğan, 1977 yılında Trabzon'da doğdu. Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Doğan, Oltan&Köleoğlu Enerji'nin yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlendi.

2022 yılında madencilik, enerji, havacılık, denizcilik ve teknoloji sektöründe faaliyet gösteren Doğan Yatırım Holding'i kuran Ertuğrul Doğan, aynı zamanda yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlenerek iş hayatını sürdürüyor.

Doğan, Trabzonspor Kulübünde 2018 yılında projeler ve finansman komitesi sorumlusu, 2020 yılında başkan yardımcısı olarak görev aldı. 2021 yılından itibaren ise Trabzonspor Asbaşkanı olarak görev yaptı.

Doğan, evli ve 2 çocuk babası.