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Trabzonspor, puan cetvelinin üst sırasındaki takımlara karşı daha az mağlup oldu

Süper Lig'de 41 puanla 5. sırada yer alan bordo-mavili ekip, ilk 7 içerisindeki rakiplerine karşı oynadığı 8 maçın sadece 2'sini kaybetti. Karadeniz ekibi, ligin orta ve alt sırasındaki rakiplerine karşı 5 mağlubiyet yaşadı.

15 Mart 2023 Çarşamba 13:04
Trabzonspor, puan cetvelinin üst sırasındaki takımlara karşı daha az mağlup oldu
Trabzon

Spor Toto Süper Lig'de 41 puanla 5. sırada yer alan Trabzonspor, ligin üst sırasında bulunan takımlar karşısında daha iyi sonuçlar aldı.

Ligde 25. haftayı 4. sıradaki Adana Demirspor karşısında aldığı 4-1'lik galibiyetle kapatan bordo-mavililer, üst sıradaki takımlara kolay geçit vermedi.

Bordo-mavililer, ligin ilk 7 sırasında yer alan takımlara karşı oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 14 puan çıkardı.

Üst sıradaki takımlarla 8 karşılaşma

Trabzonspor, lider Galatasaray ile sahasında 0-0 berabere kalırken deplasmanda rakibine 2-1 mağlup oldu, kendi evinde ikinci sıradaki Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti.

Altıncı sıradaki Medipol Başakşehir'i de sahasında 1-0'lık sonuçla geçen Karadeniz ekibi, deplasmanda 3-2 mağlup olduğu Adana Demirspor'u evinde 4-1 yendi.

Üçüncü sıradaki Beşiktaş karşısında deplasmanda 2-2'lik beraberlik elde eden bordo-mavililer, yedinci basamaktaki Yukatel Kayserispor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Alt sıralardaki takımlara karşı yenilgiler

Trabzonspor, ligde yaptığı 24 maçta 7 mağlubiyet alırken bu yenilgilerin çoğunu orta ve alt sıradaki takımlar karşısında yaşadı.

İlk 7 sıradaki takımlarla oynadığı 8 karşılaşmada 2 yenilgi yaşayan Karadeniz ekibi, diğer müsabakalarda 5 kez mağlup oldu.

Karadeniz ekibi, deplasmanda 11. sıradaki Corendon Alanyaspor'a 5-0, 9'uncu VavaCars Fatih Karagümrük'e 4-1, 10'uncu Fraport TAV Antalyaspor'a 5-2, ligden çekilen ve 18. basamakta bulunan Atakaş Hatayspor'a 2-1, sahasında ligin son sırasındaki HangiKredi Ümraniyespor'a 2-1 kaybetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporPuan CetveliSüper Lig
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