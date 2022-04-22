Trabzonspor şampiyonluk için Adana virajında

TRABZON - Spor Toto Süper Lig’in 34’üncü haftasında erken şampiyonluğun son virajında olan Trabzonspor, yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. 73 puanı bulunan bordo mavililer erken şampiyonluk rekoru için galibiyet hedefliyor.



Trabzonspor, Süper Lig tarihinin en erken şampiyonluğunda Fenerbahçe’nin rekorunu kırmak ve ligde 4 haftadır yaşadığı galibiyet hasretine son vermek için yarın Adana Demirspor karşısına çıkacak. 3 puan hedefiyle mücadele edecek bordo mavililerin gözü, diğer yanda bu akşam oynanacak Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçında olacak. Karadeniz ekibi, yarın deplasmanda Adana Demirspor’u mağlup etmesi ve ligdeki en yakın rakibi Fenerbahçe’nin Rize’de puan ya da puanlar kaybetmesi halinde ligin bitimine 4 hafta kala şampiyon olarak rekor kıracak.



48 YILLIK REKABETTE FIRTINA ÜSTÜN



Karadeniz fırtınası, geçtiğimiz sezon Süper Lig’e yükselen rakibiyle lig tarihinde bugüne kadar 31 kez karşılaştı. 1974 tarihinde başlayan rekabette bordo mavililer 18 galibiyet ve 4 mağlubiyet alırken 9 kez beraberlik yaşadı. Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 2-0 kazanmayı başarmıştı.





33 YILDIR DEPLASMANDA YENİLMİYOR



Adana deplasmanında rakibiyle bugüne kadar 15 kez karşılaşan bordo mavili ekip, bu karşılaşmalardan 6 galibiyet ve 4 mağlubiyet alırken 5 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Bordo mavililer rakibine Adana’da son olarak 1989 yılında mağlup olurken 33 yıldır rakibine deplasmanda yenilmiyor.





AVCI’NIN ADANA DEMİRSPOR KARNESİ



Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, teknik direktörlük kariyerinde Adana Demirspor ile 4 kez karşılaşırken, bu müsabakalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Avcı, bordo mavili takımın başında 2 kez karşılaştığı rakibine karşı son olarak, Vincenzo Montella yönetimindeki ligin 15’inci haftasında oynanan müsabakada 2-0 galip gelmişti. Trabzonspor’daki hocalık kariyerinde ise ilk mağlubiyetini Akdeniz ekibi karşısında yaşayan Avcı’nın takımı, geçtiğimiz sezon oynanan Ziraat Türkiye Kupası 5’inci turunda oynanan müsabakada penaltı golleriyle 6-5 mağlup olmuş ve kupadan elenmişti.



KADRODA NWAKAEME DEĞİŞİKLİĞİ



Trabzonspor’un yarın oynayacağı Adana Demirspor mücadelesinde sakatlıkları bulunan Antony Nwakaeme, Anders Trondsen ve Hüseyin Türkmen forma giyemeyecek. Geçtiğimiz günlerde gözünden rahatsızlanan Djaniny’nin durumu iyiye giderken yarınki mücadelede ilk 11’de olması bekleniyor. Bordo mavili takımın golcüsü Nwakaeme’nin yokluğunda hücum hattında ise devre arası transferi Kouassi’ye forma şansı doğacak. Sakatlıktan çıkan ve eski performansını yakalayan Marek Hamsik’e orta sahada Dorukhan ve Abdülkadir’in eşlik etmesi bekleniyor. 2 haftadır forma şansı bulamayan Puchacz’ın bu hafta kadroda olması, genç yıldız Ahmetcan Kaplan’ın ise yedek kulübesinde yer alacağı tahmin ediliyor. Bordo mavililerde ayrıca Denswil yarın sarı kart sınırında olarak sahaya çıkacak.



MUHTEMEL 11



Trabzonspor’un yarın karşılaşacağı Adana Demirspor muhtemel 11’i şöyle: "Uğurcan, Peres, Hugo, Denswil, Puchacz, Dorukhan, Hamsik, Abdülkadir, Visca, Djaniny, Cornelius."