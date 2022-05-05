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Trabzonspor, şampiyonluk sonrası ilk idmanına çıktı

Süper Lig’in 35’inci haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor karşılaşması sonrasında şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, 3 günlük iznin ardından deplasmanda oynayacağı Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
05 Mayıs 2022 Perşembe 08:38
Trabzonspor, şampiyonluk sonrası ilk idmanına çıktı

Süper Lig 2021-22 Ahmet Çalık Sezonu şampiyonu Trabzonspor, ligin 36’ncı haftasında oynayacağı Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 16.30’da başlayan idman, ısınma koşusu ve dinamik ısınma hareketlerinin ardından 5’e 2 çalışmaları ile devam etti. Antrenman, geniş alan oyunlarının ardından çift kale maçla tamamlandı.

DENSWIL, ARKADAŞLARINI İZLEDİ

Zorlu Antalyaspor mücadelesi sonrası şampiyonluk iznine çıkan bordo mavili oyuncuların büyük kısmı, 36’ncı hafta mücadelesi hazırlıkları için geri döndü. Şampiyonluk sonrası ülkesine giden Marek Hamsik, iznini uzatan olan Fode Koita, sakatlığı nedeniyle tedavi gören Anders Trondsen ve Bruno Peres bugünkü idmanda yer almadı. Fraport TAV Antalyaspor’da maçında sakatlanan ve 1’inci derece kas yaralanması nedeniyle bugün tedavisine başlanan Stefano Denswil ise şampiyonluk sonrası yapılan ilk idmanda takım arkadaşlarını izledi.

Bordo mavililer, 6 Mayıs Cuma günü deplasmanda oynayacağı Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını yarın yapılacak antrenmanla tamamlayacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Süper LigFutbolTrabzonsporIdman
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