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Trabzonspor Sivas deplasmanına hazırlanıyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
13 Ocak 2022 Perşembe 15:27
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Trabzonspor Sivas deplasmanına hazırlanıyor

TRABZON - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında oynayacağı Demir Grup Sivasspor karşılaşması hazırlıklarını sürdürdü. Koronavirüs testi pozitif çıkan Siopis bugünkü idmana katılmadı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.30'da yapılan idmanda bordo-mavililer ısınma koşusu, pas, 5'e 2 çalışması ve bölgesel antrenman yaptı. Bugünkü idmana koronavirüs testi pozitif çıkan Siopis ile ülkesinin milli takımında katıldığ idman sırasında sakatlanan Djaniny katılmadı. Bordo-mavilier yarın yapılacak son hazırlıkların ardından havayoluyla Sivas deplasmanına hareket edecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporSivas Deplasmanı
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