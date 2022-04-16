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Trabzonspor Taraftarı Fan Token’da da “Bize Her Yer Trabzon” dedi 

Trabzonspor ile taraftarlarının dijital dünyada işbirliği yaptığı platform olan Socios.com’un Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü Sema Tuğçe Dikici, 100’den fazla ülkedeki taraftarın ‘Fan token’ alarak kulüplerine destek verdiğini ve Roma ve Atletico Madrid gibi takımları geride bıraktığını açıkladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
16 Nisan 2022 Cumartesi 18:08
Trabzonspor Taraftarı Fan Token’da da “Bize Her Yer Trabzon” dedi 

Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı öncesinde Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin ev sahipliğinde basınla buluşan Socios.com Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü Sema Tuğçe Dikici, basın mensuplarına Trabzonspor ile olan iş birlikleri ve yeni dönemdeki planlarını anlattı.

'TARAFTARDAN FAZLASI OL'

Fan Token ve blockchain dünyası hakkında bilgi veren Socios.com Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü Sema Tuğçe Dikici, Trabzonspor Kulübü ile işbirliklerinin 2020 yılında başladığını söyledi. Dikici, ‘Socios’ uygulamasının $TRA Fan Token alarak kulüplerine her zamankinden daha yakın olmak isteyen taraftarların, kulübün bazı kararlarında söz sahibi olmasını sağladıklarını belirterek şunları söyledi, “Trabzonspor Kulübü ile 2020 başlayan iş birliğimizden bugüne kadar bordo mavili renklere gönül vermiş, $TRA Fan Token alarak kulüplerine her zamankinden daha yakın olmak isteyen taraftarların kulüplerinin bazı kararlarında söz sahibi olmasını sağladık. Trabzonspor takım otobüsünün tasarımından, TS Club’ta satılacak t-shirtlerin tasarımına, futbolcuların sahaya çıkış şarkısından gol sonrası çalınacak müziğine, bilet fiyatlarından ayın/yılın oyuncusu oylamalarına kadar farklı farklı oylamalarda taraftarlara 'Taraftardan Fazlası Ol' mesajını verdik. Fan Tokenlar, değişen ve dijitalleşen dünyanın kulüpler ve o kulüplere destek veren taraftarları arasında dijital köprüler vazifesini gören dijital varlıklar. Dijital para ya da yatırım amacı değiller. Trabzonspor Kulübü’nden de aldığımız destekle biz oyunun tam merkezine taraftarları koyduk ve onlara kulüp ile alakalı farklı farklı konularda söz hakkı vermek, bunları da yaparken para ile satın alamayacakları unutulmaz deneyimleri yaşatmak istedik. Trabzonspor Kulübü yöneticilerinden profesyonellerine kadar değişen dünyanın dinamiklerine inanan vizyoner insanlar. Bu da bizim iş ortaklığımızın gelecek vaat eden projelerine katma değer sağlıyor. İlerleyen günlerde taraftarlara çok güzel deneyimler ve sürprizler sunmaya devam edeceğiz.” 

ROMA VE ATLETİCO MADRİD'İ GERİDE BIRAKTI

Premier Lig’den La Liga’ya, NBA’den Formula 1’e, İtalya Futbol Federasyonu’ndan UEFA’ya kadar 25 farklı ülkeden, 130’ya yakın global iş ortağı bulunan dünyanın en büyük taraftar etkileşim platformu Socios.com ekosisteminde, Trabzonspor taraftarları farkını konuşturdu. 

Dünya genelinde 100’den farklı ülkeden Socios.com uygulamasını indirerek, Trabzonspor’a olan aşklarını göstermek için Trabzonsponspor’un Resmi Fan Tokenı $TRA Fan Token alan bordo mavili taraftarlar,  takımları ile olan etkileşimlerinde de Roma, Atletico Madrid gibi dünyanın önde gelen kulüplerini geride bıraktı.

MAÇTA ATKI DAĞITILDI 

Socios.com uygulamasında $TRA sahibi Trabzonsporluların tasarımını siçtiği, sloganını ise Trabzonsporlu futbolcuların belirlediği özel atkılar da maç öncesinde tribünlere dağıtılarak, taraftarların coşkusunda kullanıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporFan TokenTaraftarBize Her Yer Trabzon
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